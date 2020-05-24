Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому с 24 мая пребывание в обсерваторах людей, прибывших в республику без подтвержденной причины, становится платным. Документ опубликован на портале правительства.
"Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами", — говорится в тексте указа. Стоимость пребывания в обсерваторах не указана.
В документе уточняется, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем. Однако это не касается должностных лиц федеральных государственных органов и субъектов Российской Федерации, прибывающих в командировку в Крым. Кроме того, указ не распространяется на экипажи воздушного и морского транспорта и водителей, совершающих международные и внутрироссийские грузовые перевозки.
Решение принято для того, чтобы иметь возможность запустить туристический сезон и для крымчан, и для жителей других регионов, говорится в сообщении на портале правительства. Большинство случаев COVID-19 в Крыму — завозные.
Пандемия коронавируса затронула практически все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 337 тысяч умерли.
В Республике Крым к воскресенью зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.