Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T23:53
https://ria.ru/20200524/1571926515.html
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381308_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_c7dab1762a33ca87d41475cc7926e4dc.jpg
РИА Новости

Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах

23:17 24.05.2020 (обновлено: 23:53 24.05.2020)
4256
© РИА Новости / Константин МихальчевскийПустая набережная в Ялте
Пустая набережная в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ, согласно которому с 24 мая пребывание в обсерваторах людей, прибывших в республику без подтвержденной причины, становится платным. Документ опубликован на портале правительства.
Ранее двухнедельное пребывание в обсерваторах полуострова (расположены в здравницах Евпатории и Ялты) было бесплатным для лиц, которые приезжают в Крым из других регионов России. В обсерваторы также помещаются все граждане, контактировавшие с инфицированными COVID-19.
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
"Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, в том числе лабораторным исследованием на COVID-19, оплачиваются указанными гражданами", — говорится в тексте указа. Стоимость пребывания в обсерваторах не указана.
В документе уточняется, что расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Крым в командировку, в том числе расходы на лабораторные исследования на COVID-19, оплачиваются работодателем. Однако это не касается должностных лиц федеральных государственных органов и субъектов Российской Федерации, прибывающих в командировку в Крым. Кроме того, указ не распространяется на экипажи воздушного и морского транспорта и водителей, совершающих международные и внутрироссийские грузовые перевозки.
Решение принято для того, чтобы иметь возможность запустить туристический сезон и для крымчан, и для жителей других регионов, говорится в сообщении на портале правительства. Большинство случаев COVID-19 в Крыму — завозные.
Пандемия коронавируса затронула практически все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 337 тысяч умерли.
В Республике Крым к воскресенью зарегистрировано 340 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели за весь период 153 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
46772019115
Обсудить 18
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯлтаРеспублика КрымЕвпаторияОбщество
Популярные комментарии
1. Как были по мелкому пакостниками так и остались. Даже сейчас вам с улыбкой незаметно положат полусгнившее яблоко среди хороших и "подарочек" вы обнаружите только дома. ну и 2. Если со всеми приезжающими так, то наверное логично, что все жители Крыма выезжающие из него также должны быть обязаны оплачивать свое пребывание в обсерваторах вне зависимости от того куда они прибыли.
25 мая, 00:20
vvostsib2015
4020002
соглащусь, пусть крымчане у себя сами отдыхают, нефтяники свою нефть сами используют, рыбаки свою рыбу сами едят итд. решили на отдыхе на вариться ну так крымчане тогда за всё привозное раскащелятся, ибо если каждый под себя гребсти начнёт то первым делом Крым высохнет. Как зашищать и електричество с водой на остров тянуть так за счёт всей России, а как сливки сабирать так Крым первый, может нужно Аксёнову то же счёт какой выписать?
25 мая, 00:35
Сергей
3620011
Рекомендуем
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Здание Государственной думы РФ
В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Города мира. Брюссель
Бельгийцы подали иск против государства из-за мер изоляции
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Машины скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
Берлин предложил Москве помощь в уходе за больными COVID-19
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Рыбная деревня в Калининграде
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Виды Гонконга
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожина возмутила реакция Шнурова и Лепса на его слова о доходах
Турецкий отель
Турецкие перевозчики не смогут привозить чартерами туристов из России
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Лента новостейМолния