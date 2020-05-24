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2020-05-24T23:16
https://ria.ru/20200524/1571926373.html
В Москве задержали администратора паблика "Омбудсмен полиции"
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РИА Новости

В Москве задержали администратора паблика "Омбудсмен полиции"

18:12 24.05.2020 (обновлено: 23:16 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова задержали, он находится в столичном изоляторе временного содержания, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.
"Вчера Худякова привезли из Вологды в Москву, он задержан и находится в изоляторе временного содержания", - рассказал адвокат, отметив, что пока не знает причину задержания мужчины.
Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является находящийся в СИЗО Владимир Воронцов. До этого сообщалось, что в его доме в Вологде проходили обыски.
Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.
Кадры задержания Владимира Воронцова
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Появилось видео задержания основателя паблика "Омбудсмен полиции"
Накануне стало известно, что на Воронцова завели ещё одно уголовное дело, о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших её интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.
В середине апреля Воронцова допрашивали по другому, первому из трёх уголовных дел, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.
Адвокат арестованного Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
Основатель паблика Омбудсмен полиции Владимир Воронцов в суде. Кадр видео
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