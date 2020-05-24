В Москве задержали администратора паблика "Омбудсмен полиции"

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Администратора паблика "Омбудсмен полиции" Игоря Худякова задержали, он находится в столичном изоляторе временного содержания, сообщил РИА Новости его адвокат Максим Пашков.

"Вчера Худякова привезли из Вологды в Москву, он задержан и находится в изоляторе временного содержания", - рассказал адвокат, отметив, что пока не знает причину задержания мужчины.

Худяков – администратор сообщества "Омбудсмен полиции", создателем которого является находящийся в СИЗО Владимир Воронцов. До этого сообщалось, что в его доме в Вологде проходили обыски.

Тверской суд Москвы 8 мая заключил Воронцова под стражу по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей в составе группы лиц. По данным полиции Москвы, Воронцов в октябре 2017 года вымогал 300 тысяч рублей у бывшего столичного полицейского, угрожая опубликовать его интимное фото. В итоге, как заявили в полиции, дискредитирующие снимки были опубликованы в сети - в частности, в паблике Воронцова.

Накануне стало известно, что на Воронцова завели ещё одно уголовное дело, о распространении порнографии. В столичном МВД сообщали, что оно было инициировано после заявления женщины, которая требовала привлечь к ответственности распространявших её интимные фото. Следователи выяснили, что в сентябре 2018 года создатель и администратор групп в социальных сетях "по предварительному сговору с неустановленными лицами организовал на этих интернет-площадках публичную демонстрацию и распространение порнографических фотоматериалов". При этом доступ к ним предоставлялся зарегистрированным участникам групп.

В середине апреля Воронцова допрашивали по другому, первому из трёх уголовных дел, о распространении фейка о коронавирусе, но после беседы со следователем в качестве свидетеля отпустили.

Адвокат арестованного Сергей Бадамшин ранее рассказал РИА Новости, что его подзащитный не признает себя виновным.