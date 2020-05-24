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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T23:03
https://ria.ru/20200524/1571926280.html
В Приднестровье за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564116754_0:297:2873:1913_1036x0_80_0_0_31d150cd503b2d46cf3a5394b1581d82.jpg
РИА Новости

В Приднестровье за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом

23:03 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. В Приднестровье за сутки выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом, вылечились 14 человек, заболевших не выявлено, сообщил в воскресенье оперативный штаб ПМР.
"В лаборатории Тирасполя и Кишинёва на исследование были направлены 244 пробы пациентов с подозрением на коронавирус. По 18 биоматериалам ответ положительный. Сто анализов остаются в работе. Остальные отрицательные", - говорится в сообщении. Кроме того, вечером пришли результаты проб пациентов с подозрением на коронавирус, по 4 биоматериалам ответ положительный.
В течение дня отправились домой 14 пациентов инфекционных госпиталей, излечившихся от коронавируса.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 878 приднестровцев, 35 человек скончались, 484 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Приднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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