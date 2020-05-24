В Приднестровье за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом

"В лаборатории Тирасполя и Кишинёва на исследование были направлены 244 пробы пациентов с подозрением на коронавирус. По 18 биоматериалам ответ положительный. Сто анализов остаются в работе. Остальные отрицательные", - говорится в сообщении. Кроме того, вечером пришли результаты проб пациентов с подозрением на коронавирус, по 4 биоматериалам ответ положительный.