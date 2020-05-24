В Приднестровье за сутки выявили 22 случая заражения коронавирусом

ТИРАСПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости. В Приднестровье за сутки выявлено 22 новых случая заболевания коронавирусом, вылечились 14 человек, заболевших не выявлено, сообщил в воскресенье оперативный штаб ПМР.
"В лаборатории Тирасполя и Кишинёва на исследование были направлены 244 пробы пациентов с подозрением на коронавирус. По 18 биоматериалам ответ положительный. Сто анализов остаются в работе. Остальные отрицательные", - говорится в сообщении. Кроме того, вечером пришли результаты проб пациентов с подозрением на коронавирус, по 4 биоматериалам ответ положительный.
В течение дня отправились домой 14 пациентов инфекционных госпиталей, излечившихся от коронавируса.
По данным оперштаба ПМР, коронавирус лабораторно подтвержден у 878 приднестровцев, 35 человек скончались, 484 выздоровели.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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