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2020-05-24T22:58
https://ria.ru/20200524/1571926245.html
К захватчику отделения банка в Москве не применяли насилие, заявили в ОНК
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РИА Новости

К захватчику отделения банка в Москве не применяли насилие, заявили в ОНК

22:58 24.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и скорой помощи у отделения "Альфа-банка" в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Сотрудники полиции и скорой помощи у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Взявший заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников помещен в изолятор на Петровке, чувствует себя хорошо и отмечает, что к нему не применяли насилие, сообщила РИА Новости член столичной ОНК Марина Литвинович.
В субботу в отделение Альфа-банка на улице Земляной вал в Москве вошел мужчина и заявил, что у него бомба, и он намерен взорвать отделение. Никто не пострадал, злоумышленника задержали, его личность установлена, сообщили в МВД. На допросе задержанный признал свою вину и сказал, что его целью захвата заложников было "узнать правду".
"Поговорили с ним. Он спокойный, разговорчивый, понимает, где он находится, чувствует себя хорошо, силу при допросе в СК к нему не применяли", - рассказала она.
Правозащитница добавила, что сейчас Барышников читает книгу Евгения Водолазкина "Брисбен".
Сотрудники полиции у отделения Альфа-банка в центре Москвы, откуда поступило сообщение, что неизвестный удерживает несколько человек и угрожает взорвать отделение
Вчера, 00:50
Бывший заложник рассказал, как "заболтал" захватчика отделения банка
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Захват заложников в центре МосквыМарина ЛитвиновичСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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