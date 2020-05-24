Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19

Тесты на COVID-19 в лаборатории

ПЯТИГОРСК, 24 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у восьми пациентов и пяти сотрудников психиатрической больницы в Северной Осетии, сообщает минздрав региона.

"Несмотря на проводимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в республиканской психиатрической больнице выявлены случаи заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.

Источником инфицирования пациентов явились доставляемые в учреждение в остром состоянии больные с отсутствием на момент госпитализации клинических проявлений ОРВИ, добавлено в сообщении.

"COVID-19 выявлен у 8 пациентов и 5 сотрудников, проведен исчерпывающий комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции в РПБ", - добавили в ведомстве.

Отмечается, что все пациенты с симптомами ОРВИ незамедлительно переведены в отделение, организованное в отдельном корпусе больницы.

"В отделении проводится в полном объеме лечение больных легкой и средней степени тяжести. Персонал обеспечен достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Девять пациентов, нуждающихся в лечении в стационарных условиях, переведены в больницу скорой помощи, им организован специальный уход", - уточнили в ведомстве.

На лечении в психбольнице в отдельном корпусе - 19 пациентов, летальных случаев нет, сказано в сообщении.