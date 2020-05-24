Пациенты и персонал психбольницы в Северной Осетии заразились COVID-19

ПЯТИГОРСК, 24 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у восьми пациентов и пяти сотрудников психиатрической больницы в Северной Осетии, сообщает минздрав региона.
"Несмотря на проводимый комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий, в республиканской психиатрической больнице выявлены случаи заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Источником инфицирования пациентов явились доставляемые в учреждение в остром состоянии больные с отсутствием на момент госпитализации клинических проявлений ОРВИ, добавлено в сообщении.
"COVID-19 выявлен у 8 пациентов и 5 сотрудников, проведен исчерпывающий комплекс мероприятий по предупреждению распространения инфекции в РПБ", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что все пациенты с симптомами ОРВИ незамедлительно переведены в отделение, организованное в отдельном корпусе больницы.
"В отделении проводится в полном объеме лечение больных легкой и средней степени тяжести. Персонал обеспечен достаточным количеством средств индивидуальной защиты. Девять пациентов, нуждающихся в лечении в стационарных условиях, переведены в больницу скорой помощи, им организован специальный уход", - уточнили в ведомстве.
На лечении в психбольнице в отдельном корпусе - 19 пациентов, летальных случаев нет, сказано в сообщении.
Всего в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 2654 человек, из них 1498 выздоровели, 31 скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.