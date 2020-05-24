Более 120 россиян прилетели вывозным рейсом из США в Уфу

"Аэропорт "Уфа" впервые встретил вывозной рейс с пассажирами из США. Boeing 777-300ER авиакомпании "Аэрофлот" с 370 пассажирами на борту вылетел из Нью-Йорка 23 мая в 20.16. Через 8,5 часов он был в аэропорту Шереметьево, где для пассажиров, следующих в Башкирию, был подготовлен Airbus-320. Рейсом SU-1258 авиакомпании "Аэрофлот" в Уфу прилетели 126 человек, оказавшихся в период пандемии коронавируса в разных штатах США", - сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.
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По данным авиаузла, все пассажиры, прибывшие в уфимский аэропорт, при поддержке правительства Башкирии, были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. "У терминала ожидали автобусы, на которых 27 человек, в том числе 21 житель Башкирии, были направлены в обсерватор. Для 99 прибывших пассажиров власти Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку из Уфы в регионы", - пояснили в аэропорту.
В организации отметили, что для обслуживания вывозного рейса в уфимском аэропорту был открыт "Терминал 2", обеспечены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.
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