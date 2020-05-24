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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T22:23
https://ria.ru/20200524/1571925960.html
Более 120 россиян прилетели вывозным рейсом из США в Уфу
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РИА Новости

Более 120 россиян прилетели вывозным рейсом из США в Уфу

22:23 24.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
УФА, 24 мая - РИА Новости. Более 120 россиян из США прилетели в Уфу вывозным рейсом, часть пассажиров уехали на специальных автобусах по соседним регионам, жители Башкирии отправились на карантин в обсерватор под городом, сообщили в уфимском аэропорту.
"Аэропорт "Уфа" впервые встретил вывозной рейс с пассажирами из США. Boeing 777-300ER авиакомпании "Аэрофлот" с 370 пассажирами на борту вылетел из Нью-Йорка 23 мая в 20.16. Через 8,5 часов он был в аэропорту Шереметьево, где для пассажиров, следующих в Башкирию, был подготовлен Airbus-320. Рейсом SU-1258 авиакомпании "Аэрофлот" в Уфу прилетели 126 человек, оказавшихся в период пандемии коронавируса в разных штатах США", - сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта.
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По данным авиаузла, все пассажиры, прибывшие в уфимский аэропорт, при поддержке правительства Башкирии, были обеспечены горячим питанием и прохладительными напитками. "У терминала ожидали автобусы, на которых 27 человек, в том числе 21 житель Башкирии, были направлены в обсерватор. Для 99 прибывших пассажиров власти Удмуртии, Татарстана, Челябинской, Самарской, Ульяновской, Свердловской областей, Пермского края организовали автобусную перевозку из Уфы в регионы", - пояснили в аэропорту.
В организации отметили, что для обслуживания вывозного рейса в уфимском аэропорту был открыт "Терминал 2", обеспечены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Российские туристы прилетели вывозным рейсом из Гоа в Уфу и Екатеринбург
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Распространение нового коронавирусаАэрофлотУфаСШАОбщество
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