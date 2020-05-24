Более 120 россиян прилетели вывозным рейсом из США в Уфу

Россия своих не бросает — но именно своих

Россия своих не бросает — но именно своих

В организации отметили, что для обслуживания вывозного рейса в уфимском аэропорту был открыт "Терминал 2", обеспечены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции.