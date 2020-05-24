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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-24T22:02
https://ria.ru/20200524/1571925780.html
Террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия
https://cdn21.img.ria.ru/images/154886/12/1548861228_543:683:2016:1512_1036x0_80_0_0_bea492d838d2ad01ca24b4a47d4e3987.jpg
РИА Новости

Террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия

22:02 24.05.2020
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинНа передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) обстреляла населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

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Война в СирииЦентр примирения враждующих сторон в СирииВойна в СирииЛатакия (город)ТурцияВ мире
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