Террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Латакия

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат Ан-Нусра"* (запрещена в РФ) обстреляла населенный пункт в сирийской провинции Латакия, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.
"Зафиксирован 1 обстрел населенного пункта Машария в провинции Латакия со стороны позиций террористической организации "Джабхат Ан-Нусра"*, - сказал Журавлев.
Он добавил, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России