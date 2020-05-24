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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:54
https://ria.ru/20200524/1571925714.html
В Пензенской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 15
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569235462_274:0:2198:1082_1036x0_80_0_0_2b9c12a0ca929e6d1a3fd2cbec584364.jpg
РИА Новости

В Пензенской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 15

21:54 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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САРАТОВ, 24 мая - РИА Новости. Двое пожилых пациентов с коронавирусом скончались в Пензенской области, оба имели тяжелые сопутствующие заболевания, общее число умерших выросло до 15, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Двое умерших. Мужчина 1941 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония. Мужчина 1941 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что оба пациента имели такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, а у одного из них еще и был ишемический инсульт.
По словам Черемушкиной, в воскресенье медики выписали с выздоровлением 16 пациентов, в результате общее число выздоровевших от коронавируса в области выросло до 1255.
Всего в области лабораторно подтверждены 1709 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПензенская областьОбщество
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