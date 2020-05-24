В Пензенской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 15

Она отметила, что оба пациента имели такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, а у одного из них еще и был ишемический инсульт.