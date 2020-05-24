В Пензенской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 15

САРАТОВ, 24 мая - РИА Новости. Двое пожилых пациентов с коронавирусом скончались в Пензенской области, оба имели тяжелые сопутствующие заболевания, общее число умерших выросло до 15, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
"Двое умерших. Мужчина 1941 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония. Мужчина 1941 года рождения… Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что оба пациента имели такие сопутствующие заболевания, как ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь, а у одного из них еще и был ишемический инсульт.
По словам Черемушкиной, в воскресенье медики выписали с выздоровлением 16 пациентов, в результате общее число выздоровевших от коронавируса в области выросло до 1255.
Всего в области лабораторно подтверждены 1709 случаев COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.