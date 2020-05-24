Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы

По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. По информации МВД, инцидент произошел в районе жилищного комплекса "Ясный". По последним данным, трое предполагаемых участников конфликта задержаны.