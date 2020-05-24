Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. По информации МВД, инцидент произошел в районе жилищного комплекса "Ясный". По последним данным, трое предполагаемых участников конфликта задержаны.
"Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве.