Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-24T21:50
https://ria.ru/20200524/1571925612.html
Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы
https://cdn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:312:3001:2000_1036x0_80_0_0_c17f6ab0ee3b0ec8cedc0ceeca5f9fed.jpg
РИА Новости

Прокуратура взяла на контроль дело о перестрелке на юге Москвы

21:50 24.05.2020
1030
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль расследование перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной прокуратуры.
По данным следствия, 24 мая на парковке рядом с жилыми домами на Каширском шоссе в Москве две группы мужчин устроили стрельбу, один человек получил ранение. По информации МВД, инцидент произошел в районе жилищного комплекса "Ясный". По последним данным, трое предполагаемых участников конфликта задержаны.
"Прокуратура Москвы поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сказали в ведомстве.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Вчера, 21:23
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
910111
Обсудить 0
Перестрелка на юге МосквыПрокуратура г. МосквыМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Появилось видео со стрельбой на юге Москвы
Перестрелка в Москве попала на видео
Наручники
СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Полиция
Полиция задержала трех подозреваемых в перестрелке в Москве
Патроны от автомата Калашникова
Подросток отнял автомат у воевавшего в Донбассе боевика и расстрелял его
Эдгар Запашный
"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
Дмитрий Саблин
Депутат Саблин прокомментировал сообщения об "усталости" России от Сирии
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
В перестрелке на юге Москвы ранен человек
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Тесты на COVID-19 в лаборатории
Вирусолог назвала опасные при коронавирусе лекарства
Пустая набережная в Ялте
Глава Крыма издал указ о платном пребывании туристов в обсерваторах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко хочет обсудить с Си Цзиньпином сотрудничество в ракетостроении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:55Выяснилось, о каких путешествиях мечтают россияне после пандемии
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
Лента новостейМолния