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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:38
https://ria.ru/20200524/1571925442.html
В Армении 52 пациента с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510985_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_41ce97450e1fd1692d3d62a68b46781b.jpg
РИА Новости

В Армении 52 пациента с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии

21:37 24.05.2020 (обновлено: 21:38 24.05.2020)
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
Машина скорой помощи подъезжает к зданию медицинского центра в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Свыше 50 пациентов с коронавирусом в Армении находятся в крайне тяжелом состоянии, 230 - в тяжелом, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"У нас есть 230 тяжелых и 52 крайне тяжелых пациента", - написал Торосян в Facebook.
По его словам, из 186 развернутых для лечения коронавируса реанимационных коек в данный момент заняты 154, свободны всего 32.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 6661 случай заражения, излечились 3064 пациента, 81 человек скончался.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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