В Армении 52 пациента с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии

По его словам, из 186 развернутых для лечения коронавируса реанимационных коек в данный момент заняты 154, свободны всего 32.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 6661 случай заражения, излечились 3064 пациента, 81 человек скончался.