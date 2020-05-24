В Армении 52 пациента с COVID-19 находятся в крайне тяжелом состоянии

ЕРЕВАН, 24 мая - РИА Новости. Свыше 50 пациентов с коронавирусом в Армении находятся в крайне тяжелом состоянии, 230 - в тяжелом, сообщил в воскресенье министр здравоохранения страны Арсен Торосян.
"У нас есть 230 тяжелых и 52 крайне тяжелых пациента", - написал Торосян в Facebook.
По его словам, из 186 развернутых для лечения коронавируса реанимационных коек в данный момент заняты 154, свободны всего 32.
В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 6661 случай заражения, излечились 3064 пациента, 81 человек скончался.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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