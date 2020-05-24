Число заражений коронавирусом в мире превысило 5,2 миллиона

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 101 тысячу и превысило 5,2 миллиона, умерли свыше 337 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 101 502 новых случая заболевания COVID-19, умерли 4286 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 204 508, количество летальных исходов - 337 687.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 338 124.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.