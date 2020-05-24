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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:33
https://ria.ru/20200524/1571925402.html
Число заражений коронавирусом в мире превысило 5,2 миллиона
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569309305_0:376:2972:2048_1036x0_80_0_0_6a642a07cabd9979741808d61abb85f8.jpg
РИА Новости

Число заражений коронавирусом в мире превысило 5,2 миллиона

21:33 24.05.2020
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© AFP 2020 / Sebastien BozonМедицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в городе Мюлуз, Франция
© AFP 2020 / Sebastien Bozon
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 101 тысячу и превысило 5,2 миллиона, умерли свыше 337 тысяч человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 101 502 новых случая заболевания COVID-19, умерли 4286 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 5 204 508, количество летальных исходов - 337 687.
Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 2 338 124.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
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