Северная Осетия опровергла данные о лечении главы Минздрава в реанимации

ПЯТИГОРСК, 24 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло информацию, что глава ведомства Тамерлан Гогичаев, заразившийся COVID-19, находится в реанимации, однако не уточнило, госпитализирован ли он, сообщает пресс-служба минздрава.
Ранее в местных СМИ и социальных соцсетях появилась информация о том, Гогичаев госпитализирован и проходит лечение в реанимации детской больницы региона.
Минздрав региона 20 мая сообщил, что министр заразился коронавирусом и получает лечение на дому.
"Сообщения о том, что министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев находится в реанимационном отделении не соответствует действительности", - сказали в ведомстве, не уточнив, госпитализирован ли министр.
Всего в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 2654 человек, из них 1498 выздоровели, 31 скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.