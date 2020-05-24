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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:33
https://ria.ru/20200524/1571925343.html
Северная Осетия опровергла данные о лечении главы Минздрава в реанимации
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569336899_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_899488638bb7d33a0a0790dd17fa34cc.jpg
РИА Новости

Северная Осетия опровергла данные о лечении главы Минздрава в реанимации

21:33 24.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПустая улица Мира в центре Владикавказа
Пустая улица Мира в центре Владикавказа
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Североосети
ПЯТИГОРСК, 24 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения Северной Осетии опровергло информацию, что глава ведомства Тамерлан Гогичаев, заразившийся COVID-19, находится в реанимации, однако не уточнило, госпитализирован ли он, сообщает пресс-служба минздрава.
Ранее в местных СМИ и социальных соцсетях появилась информация о том, Гогичаев госпитализирован и проходит лечение в реанимации детской больницы региона.
Минздрав региона 20 мая сообщил, что министр заразился коронавирусом и получает лечение на дому.
"Сообщения о том, что министр здравоохранения РСО-Алания Тамерлан Гогичаев находится в реанимационном отделении не соответствует действительности", - сказали в ведомстве, не уточнив, госпитализирован ли министр.
Всего в Северной Осетии коронавирус подтвержден у 2654 человек, из них 1498 выздоровели, 31 скончался.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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