Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 3164

ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 32 человека и достигло 3164, число выздоровевших - на 33, до 2565, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев выросло до 3132, тринадцать пациентов скончались, 2532 выздоровели.

"По состоянию на 24 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3164", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 49 новых случаев COVID-19, в субботу – 79, в пятницу – 69.

По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2565. В воскресенье из больниц выписаны 33 человека, в субботу – 40, в пятницу – 85. Сейчас на лечении находятся 586 пациентов с COVID-19.

Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.