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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:25
https://ria.ru/20200524/1571925301.html
Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 3164
https://cdn23.img.ria.ru/images/156098/79/1560987976_0:200:1920:1280_1036x0_80_0_0_7eb1f35d3d9030e8a99cd9c9a85d800e.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 3164

21:25 24.05.2020
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© Фото : Pixabay / falcoВид на Ташкент
Вид на Ташкент
© Фото : Pixabay / falco
ТАШКЕНТ, 24 мая - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 32 человека и достигло 3164, число выздоровевших - на 33, до 2565, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. К утру воскресенья число зарегистрированных случаев выросло до 3132, тринадцать пациентов скончались, 2532 выздоровели.
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"По состоянию на 24 мая 2020 года 23.00 (21.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 3164", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В воскресенье всего было зафиксировано 49 новых случаев COVID-19, в субботу – 79, в пятницу – 69.
По данным ведомства, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 2565. В воскресенье из больниц выписаны 33 человека, в субботу – 40, в пятницу – 85. Сейчас на лечении находятся 586 пациентов с COVID-19.
Власти Узбекистана до 1 июня продлили карантинные меры против распространения COVID-19, но с 15 мая возобновилась работа парков, музеев и стадионов. С 18 мая восстановилось транспортное пассажирское сообщение между Ташкентом и регионами страны. С 8 мая власти также возобновили авиационные спецрейсы по возвращению соотечественников из-за рубежа.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на зоны - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТашкентУзбекистанВ мире
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