Повышения смертности среди медиков во время пандемии нет, сообщила Попова

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая - РИА Новости. Показатели смертности российских медиков во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 практически не отличаются от других периодов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".
"Пока никакой статистики угрожающей, говорящей о том, что в общем количестве погибших вот в этот период какой-то другой удельный вес медицинских работников, ее нет. У нас, во-первых, полицевой учет, мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем. Любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется. Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, сегодня нет (нельзя)", - сказала Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.