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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T21:01
https://ria.ru/20200524/1571924968.html
Повышения смертности среди медиков во время пандемии нет, сообщила Попова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Повышения смертности среди медиков во время пандемии нет, сообщила Попова

21:01 24.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая - РИА Новости. Показатели смертности российских медиков во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 практически не отличаются от других периодов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия-1".
"Пока никакой статистики угрожающей, говорящей о том, что в общем количестве погибших вот в этот период какой-то другой удельный вес медицинских работников, ее нет. У нас, во-первых, полицевой учет, мы знаем о каждом, кто имел вирус, тем более о каждом погибшем. Любое движение человека с вирусом, тем более медицинского работника, фиксируется. Сказать, что у нас какие-то необыкновенные цифры сегодня, отличные от другого периода, сегодня нет (нельзя)", - сказала Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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