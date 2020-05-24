Депутат Саблин прокомментировал сообщения об "усталости" России от Сирии

"Нашим западным партнерам важно, чтобы Россия ушла из Сирии. Сирия при поддержке союзников показала, что можно сопротивляться катку насильственной "демократизации", для которой годились и отъявленные террористы. А с непокорностью те, кто считают себя хозяевами мира, смириться не могут. Не дождетесь",- сказал Саблин.