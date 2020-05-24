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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-24T20:56
https://ria.ru/20200524/1571924865.html
Депутат Саблин прокомментировал сообщения об "усталости" России от Сирии
https://cdn24.img.ria.ru/images/155760/56/1557605624_0:267:2847:1868_1036x0_80_0_0_e257e35edd29d209737ebf4bd7efe1d9.jpg
РИА Новости

Депутат Саблин прокомментировал сообщения об "усталости" России от Сирии

20:56 24.05.2020
5946
© Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДмитрий Саблин
Дмитрий Саблин
© Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 24 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сообщения в американских СМИ об "усталости" России в Сирии - очередная попытка выдать желаемое за действительное, не имеющая ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости координатор группы Государственной Думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой авторы предположили, что в Москве могут "устать" от происходящего в Сирии, а для стабилизации ситуации в этой ближневосточной стране Россия будет вынуждена договориться с Западом.
"Нашим западным партнерам важно, чтобы Россия ушла из Сирии. Сирия при поддержке союзников показала, что можно сопротивляться катку насильственной "демократизации", для которой годились и отъявленные террористы. А с непокорностью те, кто считают себя хозяевами мира, смириться не могут. Не дождетесь",- сказал Саблин.
Депутат отметил, что в США в очередной раз выдают желаемое за действительное, как и в случае с выраженным американскими СМИ желанием, чтобы от коронавируса умерли больше русских.
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"Им хотелось бы, чтобы Россия и (президент РФ Владимир) Путин устали, ослабели, сдались. Россия никогда не стремилась к войне. Но никогда и не бросала поле боя, сославшись на усталость",- добавил Саблин.
По мнению депутата, Сирия при поддержки союзников выйдет победителем из продолжающейся войны и возродится. "Россия будет вместе с сирийским народом в борьбе за будущее страны. А наши базы на берегу Средиземного моря будут укрепляться и обеспечивать безопасность в регионе",- сказал он.
Ранее посольство РФ в США требовало от агентства Блумберг опровержения статьи о количестве больничных коек в России. Блумберг также публиковал статью под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". В ней рассматривался вопрос о низкой смертности от коронавируса в России. Позднее агентство изменило заголовок статьи на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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Война в СирииВойна в СирииИсламское государствоДмитрий СаблинМоскваСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Россияне уже устали от Сирии, и слива СВОИХ денег в нее.
24 мая, 21:07
Мари Вапи
13100022
Не акцентируйте, не нужно. В бюджет всегда заложены траты на политические интересы России за её границами. Все будет тип-топ, и постепенно все американцы в военной форме вернутся на свой континент, где и должны базироваться. Постепенно всех выдавим тихой сапой, не сомневайтесь.
24 мая, 21:57
Андрей Романов
2510008
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