Депутат Саблин прокомментировал сообщения об "усталости" России от Сирии

БЕЙРУТ, 24 мая - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сообщения в американских СМИ об "усталости" России в Сирии - очередная попытка выдать желаемое за действительное, не имеющая ничего общего с реальностью, заявил РИА Новости координатор группы Государственной Думы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
Ранее американское издание Newsweek опубликовало статью, в которой авторы предположили, что в Москве могут "устать" от происходящего в Сирии, а для стабилизации ситуации в этой ближневосточной стране Россия будет вынуждена договориться с Западом.
"Нашим западным партнерам важно, чтобы Россия ушла из Сирии. Сирия при поддержке союзников показала, что можно сопротивляться катку насильственной "демократизации", для которой годились и отъявленные террористы. А с непокорностью те, кто считают себя хозяевами мира, смириться не могут. Не дождетесь",- сказал Саблин.
Депутат отметил, что в США в очередной раз выдают желаемое за действительное, как и в случае с выраженным американскими СМИ желанием, чтобы от коронавируса умерли больше русских.
"Им хотелось бы, чтобы Россия и (президент РФ Владимир) Путин устали, ослабели, сдались. Россия никогда не стремилась к войне. Но никогда и не бросала поле боя, сославшись на усталость",- добавил Саблин.
По мнению депутата, Сирия при поддержки союзников выйдет победителем из продолжающейся войны и возродится. "Россия будет вместе с сирийским народом в борьбе за будущее страны. А наши базы на берегу Средиземного моря будут укрепляться и обеспечивать безопасность в регионе",- сказал он.
Ранее посольство РФ в США требовало от агентства Блумберг опровержения статьи о количестве больничных коек в России. Блумберг также публиковал статью под заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских". В ней рассматривался вопрос о низкой смертности от коронавируса в России. Позднее агентство изменило заголовок статьи на "Эксперты задаются вопросом насчет российских данных о смертности от COVID-19".
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
*Террористическая организация, запрещенная в России