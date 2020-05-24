В Израиле выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Израиле с вечера субботы, в воскресенье вечером общее число инфицированных достигло 16 717, ни один из пациентов с таким диагнозом не скончался, общее число смертей по-прежнему 279, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на вечер воскресенья, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 2285, на данный момент 44 человека в тяжелом состоянии, 34 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 153.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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