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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T20:51
https://ria.ru/20200524/1571924785.html
В Израиле выявили пять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569617244_0:73:2730:1609_1036x0_80_0_0_1d870bc07c3cf7b7f6f2b877c3833a88.jpg
РИА Новости

В Израиле выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

20:51 24.05.2020
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© РИА Новости / Алия СудаковаПолицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
© РИА Новости / Алия Судакова
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 мая - РИА Новости. Пять новых случаев заражения COVID-19 выявлены в Израиле с вечера субботы, в воскресенье вечером общее число инфицированных достигло 16 717, ни один из пациентов с таким диагнозом не скончался, общее число смертей по-прежнему 279, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно данным министерства на вечер воскресенья, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 2285, на данный момент 44 человека в тяжелом состоянии, 34 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 153.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Иерусалим. Центр города
21 мая, 08:51Туризм
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВОЗИзраильВ мире
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