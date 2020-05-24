В Израиле выявили пять новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным министерства на вечер воскресенья, число больных коронавирусом в Израиле снизилось до 2285, на данный момент 44 человека в тяжелом состоянии, 34 из них нуждаются в искусственной вентиляции легких. Выздоровели к данному моменту 14 153.