Коронавирус выявили у 1467 российских военнослужащих

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1467 российских военных в воинских частях и соединениях и у 727 курсантов, в довузовских учебных заведениях заразившихся не выявлено, сообщается в бюллетене на сайте Коронавирус выявлен у 1467 российских военных в воинских частях и соединениях и у 727 курсантов, в довузовских учебных заведениях заразившихся не выявлено, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ

"По состоянию на 24 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1467 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 598 человек; в изоляторах по месту службы– 381 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 17 человек; изолированы на дому – 471 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, семь - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровел 1301 человек.

"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 727 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 219 человек; в изоляторах по месту службы – 447 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 17 человек; изолированы на дому – 44 человека", - отмечается в сообщении.

Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровели 1560 человек.

При этом воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования не установлено. Выздоровели 308 человек.