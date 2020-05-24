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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T20:45
https://ria.ru/20200524/1571924749.html
Коронавирус выявили у 1467 российских военнослужащих
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Коронавирус выявили у 1467 российских военнослужащих

20:45 24.05.2020
939
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Коронавирус выявлен у 1467 российских военных в воинских частях и соединениях и у 727 курсантов, в довузовских учебных заведениях заразившихся не выявлено, сообщается в бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"По состоянию на 24 мая... В органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях установлено 1467 военнослужащих с положительными результатами тестирования; из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 598 человек; в изоляторах по месту службы– 381 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 17 человек; изолированы на дому – 471 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре человека находятся в тяжелом состоянии, семь - средней тяжести, остальные без симптомов. Выздоровел 1301 человек.
"Военнослужащих, в том числе курсантов и слушателей высших военных учебных заведений с положительными результатами тестирования – 727 человек, из которых проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 219 человек; в изоляторах по месту службы – 447 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 17 человек; изолированы на дому – 44 человека", - отмечается в сообщении.
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Состояние здоровья военнослужащих нормальное, без симптоматических проявлений. Выздоровели 1560 человек.
При этом воспитанников довузовских учебных заведений с положительными результатами тестирования не установлено. Выздоровели 308 человек.
"Инфицированных среди гражданского персонала Вооруженных Сил РФ – 378 человек, которые проходят лечение: в госпиталях Минобороны России – 65 человек; в лечебных учреждениях системы гражданского здравоохранения – 38 человек; изолированы на дому – 275 человек", - сообщает министерство.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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