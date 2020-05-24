В Турции за сутки выявили более 1,1 тысячи случаев коронавируса

АНКАРА, 24 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1141, умерли 32 человека, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
"Сегодня выявлен 1141 новый случай, всего заразившихся - 156 827. Мы потеряли сегодня 32 пациента, всего умерших - 4340. Вылечилось сегодня 1092 пациента, всего - 118 694", - написал Коджа в Twitter.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.