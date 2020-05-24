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2020-05-24T21:45
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В перестрелке на юге Москвы ранен человек
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РИА Новости

В перестрелке на юге Москвы ранен человек

20:40 24.05.2020 (обновлено: 21:45 24.05.2020)
8571
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Один человек ранен в перестрелке на Каширском шоссе в Москве, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
"На территории автомобильной парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
Следователи работают на месте происшествия.
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52034368
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Перестрелка на юге МосквыРоссияЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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Лилиана Жеманная
4030102
90-е возвращаются!!!! )))))))))
24 мая, 21:26
СССемен Семеныч
1500108
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