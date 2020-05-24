В перестрелке на юге Москвы ранен человек

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Один человек ранен в перестрелке на Каширском шоссе в Москве, сообщила РИА Новости представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
"На территории автомобильной парковки вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве мужчина получил ранение в результате стрельбы. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка", - сказала Иванова.
Следователи работают на месте происшествия.