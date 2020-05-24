Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения

"Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап. У нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице", — добавила глава Роспотребнадзора.