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Распространение нового коронавируса
2020-05-25T01:09
https://ria.ru/20200524/1571924480.html
Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767352_0:0:2759:1552_1036x0_80_0_0_49b8d25ec0bb1d40fb768bea65aa9485.jpg
РИА Новости

Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения

20:24 24.05.2020 (обновлено: 01:09 25.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный врач Василий Михайлов в "красной зоне" Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Главный врач Василий Михайлов в красной зоне Университетской клинической больницы №2 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая — РИА Новости. Основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регинов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1".
"Сорок четыре субъекта — больше половины в Российской Федерации — уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Это динамика. Наши ученые говорят, что еще две недели и мы сможем переходить к следующему этапу", — сказала Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
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Она отметила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась.
"Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап. У нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице", — добавила глава Роспотребнадзора.
При этом Попова подчеркнула, что пока рано "впадать в эйфорию". Ослаблять карантин необходимо осторожно и постепенно, добавила она. Глава Роспотребнадзора предупредила, что количество летальных исходов от COVID-19 может увеличиться, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического. Она обратила внимание на тот факт, что в России нет случаев смерти от коронавируса у пациентов, которые лечатся на дому.
Пандемия COVID-19 затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заболели почти 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч умерли.
В России выявили 344 481 случай COVID-19, скончался 3541 пациент, выздоровели 113 299 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВладимир Соловьев (телеведущий)КоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Так это... старались, строем ходили,
24 мая, 20:53
Петя Мокин
14190902
Да,некоторым очень понравилось...
24 мая, 21:26
Анатолий Фурсов
2400342
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