Попова: больше половины регионов могут начать снимать ограничения

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая — РИА Новости. Основания для перехода "сегодня или завтра" к первому этапу по снятию ограничений, введенных из-за COVID-19, имеют 44 из 85 регинов России, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире "Россия 1".
"Сорок четыре субъекта — больше половины в Российской Федерации — уже имеют основания переходить к первому этапу сегодня или завтра. Это динамика. Наши ученые говорят, что еще две недели и мы сможем переходить к следующему этапу", — сказала Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Она отметила, что ситуация с пандемией в России стабилизировалась.
"Прогноз и перспективы сегодняшних изменений достаточно стабильны и благополучны. Это связано с тем, что мы когда выходили из режима нерабочих дней 11 числа, ввели новые критерии оценки перехода на первый этап. У нас коэффициент распространения — сколько один инфицированный может заразить людей до момента его изоляции — был меньше единицы или равен единице только в девяти субъектах. Сегодня он меньше единицы в 27 субъектах и еще в 17 он равен единице", — добавила глава Роспотребнадзора.
При этом Попова подчеркнула, что пока рано "впадать в эйфорию". Ослаблять карантин необходимо осторожно и постепенно, добавила она. Глава Роспотребнадзора предупредила, что количество летальных исходов от COVID-19 может увеличиться, так как пик смертности приходит позже эпидемиологического. Она обратила внимание на тот факт, что в России нет случаев смерти от коронавируса у пациентов, которые лечатся на дому.
Пандемия COVID-19 затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заболели почти 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч умерли.
В России выявили 344 481 случай COVID-19, скончался 3541 пациент, выздоровели 113 299 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.