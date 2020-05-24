В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов умер от Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов умер от коронавируса . Об этом сообщается на сайте медучреждения.

"Вступивший в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19", — говорится в сообщении.

Как отметили в больнице, Мартынов не смог доработать двухнедельную вахту, так как почувствовал недомогание. Его тест на коронавирус оказался положительным.

Хирурга положили в возглавляемое им отделение, однако когда симптомы пневмонии стали усиливаться, его перевели в региональную профильную клинику и подключили к аппарату ИВЛ.

Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.

В областном Минздраве выразили искренние соболезнования семье Мартынова.

"Алексей Мартынов навсегда останется для нас ярким примером высочайшего профессионализма. Будучи прекрасным специалистом, отзывчивым и добрым человеком, с самого начала эпидемии COVID-19 он не оставался в стороне, оказывая помощь тем, кто в ней нуждался", — сказала главврач больницы Светлана Чудакова.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше 5,2 миллиона человек, около 337 тысяч скончались.