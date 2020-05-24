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2020-05-24T22:15
https://ria.ru/20200524/1571924176.html
В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом
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РИА Новости

В Подмосковье умер 34-летний хирург, лечивший пациентов с коронавирусом

20:01 24.05.2020 (обновлено: 22:15 24.05.2020)
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© Фото : Цркб СтупинскаяХирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов
© Фото : Цркб Ступинская
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Хирург Ступинской областной клинической больницы Алексей Мартынов умер от коронавируса. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
"Вступивший в должность заведующего михневским отделением для пациентов с внебольничной пневмонией с подозрением на коронавирус, он возглавил группу медиков, 17 апреля принявших первых госпитализированных с возможным COVID-19", — говорится в сообщении.
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Как отметили в больнице, Мартынов не смог доработать двухнедельную вахту, так как почувствовал недомогание. Его тест на коронавирус оказался положительным.
Хирурга положили в возглавляемое им отделение, однако когда симптомы пневмонии стали усиливаться, его перевели в региональную профильную клинику и подключили к аппарату ИВЛ.
Несмотря на усилия врачей, спасти Мартынова не удалось — 22 мая он умер. У 34-летнего хирурга остались трое детей.
В областном Минздраве выразили искренние соболезнования семье Мартынова.
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"Алексей Мартынов навсегда останется для нас ярким примером высочайшего профессионализма. Будучи прекрасным специалистом, отзывчивым и добрым человеком, с самого начала эпидемии COVID-19 он не оставался в стороне, оказывая помощь тем, кто в ней нуждался", — сказала главврач больницы Светлана Чудакова.
Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. По данным Всемирной организации здравоохранения, заражены свыше 5,2 миллиона человек, около 337 тысяч скончались.
В России общее число больных COVID-19 превысило 344 тысячи человек, 3,5 тысячи пациентов умерли, 113 299 вылечились.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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