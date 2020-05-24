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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T20:16
https://ria.ru/20200524/1571924144.html
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года

20:01 24.05.2020 (обновлено: 20:16 24.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая - РИА Новости. Смертность в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем аналогичная статистика 2019 года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
"Во-первых, она (смертность - ред.) сегодня ниже за четыре месяца. В целом по стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность в Российской Федерации ниже, чем в прошлом году по всей стране. А это очень важно заметить, потому что у нас уже месяц по всей стране регистрируется коронавирусная инфекция",- сказала Попова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Хорошая пандемия получается, смертность убавила...Ради этого стоит запрещать всему миру работать, обрушивать рынки и делать людей еще беднее, в то время как миллиардеры становятся богаче, скупая за копейки просевший рынок нефти, который естественно рано или поздно вырастет. А Вы народ маски покупайте по 30 рублей, которые стояли 2 рубля. Математика и логика от мировых лидеров так и прет. Онкологию и прочие болезни болт ложим и лечим только за сотни тысяч долларов, а за разновидность пневмонии которая не влияет на статистику смертей, останавливаем весь мир и голодом морим
24 мая, 20:27
ИШИван Широн
1501106
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