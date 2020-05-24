Перестрелка в Москве попала на видео

На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видно, как несколько мужчин с оружием бегают по парковке, звучат выстрелы. На записи можно разглядеть в руках у одного из участников конфликта ружье или автомат, у другого — нечто, напоминающее пистолет.