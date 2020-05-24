Перестрелка в Москве попала на видео

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В соцсетях появилось видео со стрельбой на юге Москвы. Ролик опубликовал паблик "Москва с огоньком | Новости Москвы" во "ВКонтакте".
На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видно, как несколько мужчин с оружием бегают по парковке, звучат выстрелы. На записи можно разглядеть в руках у одного из участников конфликта ружье или автомат, у другого — нечто, напоминающее пистолет.
Конфликт произошел на Каширском шоссе в жилом комплексе "Ясный", уточнили в МВД. Полиция сообщила о задержании троих подозреваемых.
Как рассказали в Следственном комитете, в результате конфликта пострадал человек.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.