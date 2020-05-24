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2020-05-24T21:58
https://ria.ru/20200524/1571923962.html
Перестрелка в Москве попала на видео
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РИА Новости
Перестрелка в Москве попала на видео
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В соцсетях появилось видео со стрельбой на юге Москвы. Ролик опубликовал паблик "Москва с огоньком | Новости Москвы" во "ВКонтакте".
2020-05-24T19:52
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=43607197&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/18/1571924303_0:0:640:360_1200x0_80_0_0_36a943d7b2378a9e9fb14d38a2aec0af.jpg
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Перестрелка в Москве попала на видео

19:52 24.05.2020 (обновлено: 21:58 24.05.2020)
28476
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В соцсетях появилось видео со стрельбой на юге Москвы. Ролик опубликовал паблик "Москва с огоньком | Новости Москвы" во "ВКонтакте".
На кадрах, снятых из окна соседнего дома, видно, как несколько мужчин с оружием бегают по парковке, звучат выстрелы. На записи можно разглядеть в руках у одного из участников конфликта ружье или автомат, у другого — нечто, напоминающее пистолет.
Конфликт произошел на Каширском шоссе в жилом комплексе "Ясный", уточнили в МВД. Полиция сообщила о задержании троих подозреваемых.
Как рассказали в Следственном комитете, в результате конфликта пострадал человек.
Сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и хулиганстве.
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МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
10 лет задаю Путину вопрос, но ответа так и не получил! Зачем давать гражданство всем подряд,только за то, что они прожили в России- 5 лет?! –какая от них польза, что от них толку!! Торгуют на рынках,«таксуют» на ржавых авто, налоги не платят, не жизнь а малина –просто в рай попали! Думаете к нам едут академики и учёные? – а вот и не угадали, к нам едет весь криминал, давно разыскиваемый в своих республиках. Никогда по моей Москве и др. городах страны, не ходили по улицам с пистолетами и ножами люди, которые не знаю что такое «носовой платок»!!!, поэтому сморкаются и плюют на улицах - прямо перед собой !!! И самое главное: Если они граждане России – почему они не служат в Российской армии?!
24 мая, 20:04
Robin Bobin
86520113
Ой а то можно подумать русские не стреляют никогда😂 вы что за бред пишите вообще? В Москве каждый второй приезжай имеет бизнес и живет лучше многих русских. А те которые работают в такси и убираются на улицах пытаются заработать на жизнь и не думаю что они тратились бы на оружие, когда им еле как хватает на хлеб самим. Что за нацизм проявился у вас? Вы встаньте и в лицо это скажите тем кто не знают что такое носовой платок, если конечно душка хватит.
24 мая, 20:12
Карина Дышекова
8100329
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