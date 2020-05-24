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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T19:46
https://ria.ru/20200524/1571923897.html
Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332912_0:252:3105:1999_1036x0_80_0_0_9b7959b2b56233289d4f43df99c33b68.jpg
РИА Новости

Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому

19:46 24.05.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлавв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-19 на дому.
"Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран", - сказала Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Попова добавила, что статистику по заболеваемости коронавирусом в России не фальсифицируют, по всем летальным случаям работают патологоанатомы.
"Мы одна из немногих, единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях. У нас такое правило", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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bakula74
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