Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 мая - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России не зафиксированы случаи смерти от COVID-19 на дому.
"Для нас еще важно отметить, что в РФ нет случаев смерти от COVID-19 на дому в отличие от значительного ряда стран", - сказала Попова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
Попова добавила, что статистику по заболеваемости коронавирусом в России не фальсифицируют, по всем летальным случаям работают патологоанатомы.
"Мы одна из немногих, единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях. У нас такое правило", - добавила она.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.