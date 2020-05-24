Попова заявила, что в России нет случаев смерти от COVID-19 на дому

Попова добавила, что статистику по заболеваемости коронавирусом в России не фальсифицируют, по всем летальным случаям работают патологоанатомы.

"Мы одна из немногих, единственная страна, которая ставит диагноз по результатам патологоанатомического исследования во всех случаях. У нас такое правило", - добавила она.