В России расследуют более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

Жительница поселка Шахты 6-7 в Горловке показывает разрушения на территории своего хозяйства после обстрела

"Председатель Следственного комитета России поручил активизировать работу по фиксации преступлений украинских силовиков в Донбассе", - сказала Петренко.

По ее словам, на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны.

"Российским следствием установлено 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины , которые непосредственно исполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, а также причастных к другим преступлениям", - сообщает она.

Петренко отмечает, что только в текущем месяце возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов поселка шахты "Глубокая", дома культуры в селе Саханка , населенных пунктов Спартак и Верхнеторецкое, которые привели к гибели и ранениям мирных граждан и разрушению объектов.