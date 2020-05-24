В России расследуют более 300 дел по преступлениям ВСУ в Донбассе

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил активизировать работу по фиксации преступлений украинских силовиков в Донбассе, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
"Председатель Следственного комитета России поручил активизировать работу по фиксации преступлений украинских силовиков в Донбассе", - сказала Петренко.
По ее словам, на данный момент в одном производстве соединено более 300 уголовных дел, связанных с применением украинскими силовиками запрещенных средств и методов ведения войны.
"Российским следствием установлено 20 человек из числа высшего командования, а также более 30 командиров бригад и иных лиц из числа представителей силовых структур Украины, которые непосредственно исполняют преступные приказы, организуя обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры Донбасса, а также причастных к другим преступлениям", - сообщает она.
Петренко отмечает, что только в текущем месяце возбуждены уголовные дела по фактам обстрелов поселка шахты "Глубокая", дома культуры в селе Саханка, населенных пунктов Спартак и Верхнеторецкое, которые привели к гибели и ранениям мирных граждан и разрушению объектов.
"Следственный комитет России в рамках отечественного уголовного законодательства и норм международного права использует все силы и средства для установления имен тех, кто творит беззаконие в Донбассе, уничтожая и запугивая мирное население", - добавила Петренко.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения