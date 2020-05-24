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2020-05-24T21:40
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В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке
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РИА Новости

В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке

19:36 24.05.2020 (обновлено: 21:40 24.05.2020)
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения тела новорожденного мальчика в обувной коробке в мусорном контейнере, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК.
"Двадцать четвертого мая 2020 года в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского г.о., в коробке из-под обуви обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола", — говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также найти мать ребенка.
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Следственный комитет России (СК РФ)Московская область (Подмосковье)Происшествия
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