В Подмосковье нашли тело младенца в обувной коробке

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Подмосковные следователи начали проверку после обнаружения тела новорожденного мальчика в обувной коробке в мусорном контейнере, сообщила пресс-служба областного ГСУ СК.
"Двадцать четвертого мая 2020 года в мусорном контейнере, расположенном около одного из домов в поселке Некрасовский Дмитровского г.о., в коробке из-под обуви обнаружено тело новорожденного младенца мужского пола", — говорится в сообщении.
В ходе проверки следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего, а также найти мать ребенка.
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