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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T19:31
https://ria.ru/20200524/1571923553.html
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 109
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571345314_0:132:3036:1840_1036x0_80_0_0_b1487f61231d2ff23214fa8d6bb4616e.jpg
РИА Новости

Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 109

19:31 24.05.2020
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© РИА Новости / Брайан Смит / Перейти в фотобанкПохороны умерших от коронавируса в США
Похороны умерших от коронавируса в США
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в фотобанк
НЬЮ-ЙОРК, 24 мая - РИА Новости. Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк за прошедшие сутки вновь превысило 100 и достигло 109 после того, как за день до этого показатель снизился до 84 впервые после пика, следует из данных, которые представил на пресс-конференции губернатор штата Эндрю Куомо.
Изначально ситуация в штате Нью-Йорк с коронавирусом была гораздо хуже, чем в других штатах. В худшие дни за сутки в штате умирали более 700 человек, в больницы попадали свыше 3000 человек.
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Согласно его данным, за пятницу в больницы попали чуть более 200 пациентов.
"Число смертей вновь подскочило, это ужасные новости. Но в целом тенденция все еще положительная. Мы молимся о 109 семьях, которые потеряли близких", - сказал Куомо. Всего в штате от коронавируса скончались 23 282 человек.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 361 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Здоровье - ОбществоВОЗНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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