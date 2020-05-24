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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T19:26
https://ria.ru/20200524/1571923465.html
В Италии еще 1639 человек выздоровели после COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570791898_0:0:3048:1716_1036x0_80_0_0_892f9f32c3fc23cab801b8d53151b01c.jpg
РИА Новости

В Италии еще 1639 человек выздоровели после COVID-19

19:26 24.05.2020
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© REUTERS / Alessandro GarofaloГород Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
Город Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей
© REUTERS / Alessandro Garofalo
РИМ, 24 мая - РИА Новости. Число жителей Италии, выздоровевших от заражения коронавирусом, достигло 140 479, говорится в сводке службы гражданской обороны страны. За сутки их стало больше на 1639 человек.
Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 50 человек до 32 785.
Это рекордно низкий показатель за время эпидемии в стране, однако в статистику за воскресенье не вошли обновленные данные по смертности из Ломбардии, которая была эпицентром вспышки в стране. Накануне было зарегистрировано 119 летальных исходов.
Во вторник число госпитализированных больных впервые упало ниже отметки в 10 тысяч. Сейчас же в лечебных учреждениях остаются 8613 жителей Италии, за сутки их число сократилось на 82.
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Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло всего на 531 до 229 858. В субботу сообщалось о 669 новых случаях. На данный момент зараженными считаются 56 594 человека, их число сократилось на 1158.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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