В Италии еще 1639 человек выздоровели после COVID-19

Город Бари на юге Италии во время самоизоляции жителей

РИМ, 24 мая - РИА Новости. Число жителей Число жителей Италии , выздоровевших от заражения коронавирусом, достигло 140 479, говорится в сводке службы гражданской обороны страны. За сутки их стало больше на 1639 человек.

Число погибших вследствие заражения COVID-19 за сутки выросло на 50 человек до 32 785.

Это рекордно низкий показатель за время эпидемии в стране, однако в статистику за воскресенье не вошли обновленные данные по смертности из Ломбардии , которая была эпицентром вспышки в стране. Накануне было зарегистрировано 119 летальных исходов.

Во вторник число госпитализированных больных впервые упало ниже отметки в 10 тысяч. Сейчас же в лечебных учреждениях остаются 8613 жителей Италии, за сутки их число сократилось на 82.

Общее число случаев заражения коронавирусом, включая выздоровевших и скончавшихся, возросло всего на 531 до 229 858. В субботу сообщалось о 669 новых случаях. На данный момент зараженными считаются 56 594 человека, их число сократилось на 1158.