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2020-05-24T19:26
https://ria.ru/20200524/1571923396.html
СК организовал проверку после массовых вечеринок в Новосибирске
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РИА Новости

СК организовал проверку после массовых вечеринок в Новосибирске

19:26 24.05.2020
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НОВОСИБИРСК, 24 мая - РИА Новости. Следователи СК РФ начали уголовно-процессуальную проверку о проведении в Новосибирске сразу двух массовых вечеринок с танцами в условиях ограничительных мер по коронавирусу, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина: несколько десятков молодых людей без масок пляшут под музыку. При этом в Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, режим самоизоляции и ношения масок в общественных местах. Полиция позже сообщила, что установила организаторов и некоторых участников вечеринки, на них составили протоколы о нарушении тишины и режима самоизоляции.
"Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.
В следственном управлении сообщили, что такие вечеринки состоялись на площади Ленина в центре Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом "Мустанг". При этом в мероприятиях могли принимать участие более 300 человек.
"В рамках проведения проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за соблюдение жителями города Новосибирска режима самоизоляции", - сообщили в СК.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскНовосибирская областьПроисшествия
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