СК организовал проверку после массовых вечеринок в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 24 мая - РИА Новости. Следователи Следователи СК РФ начали уголовно-процессуальную проверку о проведении в Новосибирске сразу двух массовых вечеринок с танцами в условиях ограничительных мер по коронавирусу, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по Новосибирской области

Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина: несколько десятков молодых людей без масок пляшут под музыку. При этом в Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, режим самоизоляции и ношения масок в общественных местах. Полиция позже сообщила, что установила организаторов и некоторых участников вечеринки, на них составили протоколы о нарушении тишины и режима самоизоляции.

"Следственные органы СК России по Новосибирской области организовали уголовно-процессуальную проверку по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил)", - говорится в сообщении.

В следственном управлении сообщили, что такие вечеринки состоялись на площади Ленина в центре Новосибирска и в Кировском районе рядом с конным клубом "Мустанг". При этом в мероприятиях могли принимать участие более 300 человек.