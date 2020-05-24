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Религия и мировоззрение
2020-05-24T19:20
https://ria.ru/20200524/1571923275.html
Во Франкфурте более ста прихожан баптистской церкви заболели COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569279774_0:45:3013:1740_1036x0_80_0_0_d58ba29953c2156e0cdda4f992dad4fd.jpg
РИА Новости

Во Франкфурте более ста прихожан баптистской церкви заболели COVID-19

19:20 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
Пробирки с образцами биоматериалов для тестирования на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Не менее 107 человек заразились коронавирусом в Франкфурте-на-Майне после посещения службы баптистской церкви две недели назад, сообщает издание Welt со ссылкой на министра здравоохранения земли Гессен Кая Клозе.
Вначале сообщалось о 40 заболевших прихожанах, однако позднее число возросло. На службе присутствовали жители Франкфурта-на-Майне, Ханау и региона Веттерау.
"Ситуация демонстрирует, как важно нам всем оставаться осторожными и благоразумными, в особенности в период смягчения ограничений, которое снова стало возможным. Вирус все ещё остается и стремится распространяться. Наша лучшая коллективная защита – соблюдать правила по гигиене и дистанцированию и прикрывать рот и нос", - заявил Клозе.
Глава здравоохранения Франкфурта Рене Готтшальк заявил, что состояния большинства инфицированных в городе не оценивается как тяжелое. "По нашим сведениям, только один человек находится в больнице", - отметил он.
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Религиозные службы возобновились в Гессене с 1 мая. Число посетителей ограничено не было, однако соблюдение дистанции и наличие дозаторов с дезинфицирующими средствами является обязательным требованием.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеФранкфурт-на-МайнеВ мире
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