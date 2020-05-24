Во Франкфурте более ста прихожан баптистской церкви заболели COVID-19

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Не менее 107 человек заразились коронавирусом в Не менее 107 человек заразились коронавирусом в Франкфурте-на-Майне после посещения службы баптистской церкви две недели назад, сообщает издание Welt со ссылкой на министра здравоохранения земли Гессен Кая Клозе.

Вначале сообщалось о 40 заболевших прихожанах, однако позднее число возросло. На службе присутствовали жители Франкфурта-на-Майне, Ханау и региона Веттерау.

"Ситуация демонстрирует, как важно нам всем оставаться осторожными и благоразумными, в особенности в период смягчения ограничений, которое снова стало возможным. Вирус все ещё остается и стремится распространяться. Наша лучшая коллективная защита – соблюдать правила по гигиене и дистанцированию и прикрывать рот и нос", - заявил Клозе.

Глава здравоохранения Франкфурта Рене Готтшальк заявил, что состояния большинства инфицированных в городе не оценивается как тяжелое. "По нашим сведениям, только один человек находится в больнице", - отметил он.

Религиозные службы возобновились в Гессене с 1 мая. Число посетителей ограничено не было, однако соблюдение дистанции и наличие дозаторов с дезинфицирующими средствами является обязательным требованием.