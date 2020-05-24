Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, ни один из "страшных прогнозов" по распространению COVID-19 в стране не сбылся.
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"Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно", — подчеркнула она.
Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что прирост новых случаев постепенно снижается, а введенные властями карантинные меры дали необходимый результат. На сегодняшний день 44 российских региона могут начать снятие ограничений.
При этом Попова отметила, что пока нельзя "впадать в эйфорию". Ослаблять карантин нужно осторожно и постепенно, добавила она. Попова предупредила, что количество летальных исходов от COVID-19 может увеличиться, так как пик смертности наступает позже эпидемиологического.
Руководитель Роспотребнадзора заметила, что в стране нет случаев смерти от коронавируса у пациентов, которые лечатся на дому.
Пандемия коронавируса затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч умерли.
В России выявили 344 481 случай COVID-19, скончался 3541 пациент, выздоровели — 113 299. За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти 44% бессимптомные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.