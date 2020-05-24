Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

По ее словам, ни один из "страшных прогнозов" по распространению COVID-19 в стране не сбылся.

"Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно", — подчеркнула она.

Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что прирост новых случаев постепенно снижается, а введенные властями карантинные меры дали необходимый результат. На сегодняшний день 44 российских региона могут начать снятие ограничений.

При этом Попова отметила, что пока нельзя "впадать в эйфорию". Ослаблять карантин нужно осторожно и постепенно, добавила она. Попова предупредила, что количество летальных исходов от COVID-19 может увеличиться, так как пик смертности наступает позже эпидемиологического.

Руководитель Роспотребнадзора заметила, что в стране нет случаев смерти от коронавируса у пациентов, которые лечатся на дому.

Пандемия коронавируса затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ , заражены почти 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч умерли.