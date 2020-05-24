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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T22:14
https://ria.ru/20200524/1571922857.html
Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_0:0:2927:1646_1036x0_80_0_0_4b77ceb8ee5fea7db7f17fc792aa3f70.jpg
РИА Новости

Попова: Россия избежала перегрузки системы здравоохранения

18:55 24.05.2020 (обновлено: 22:14 24.05.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения в процессе борьбы с коронавирусной инфекцией, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, ни один из "страшных прогнозов" по распространению COVID-19 в стране не сбылся.
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Государства против COVID-19: спасти людей — и угодить им
"Мы не допустили взрыва, мы не допустили перегрузки наших медицинских организаций, нашего здравоохранения, оно сработало, это совершенно очевидно", — подчеркнула она.
Глава Роспотребнадзора обратила внимание, что прирост новых случаев постепенно снижается, а введенные властями карантинные меры дали необходимый результат. На сегодняшний день 44 российских региона могут начать снятие ограничений.
При этом Попова отметила, что пока нельзя "впадать в эйфорию". Ослаблять карантин нужно осторожно и постепенно, добавила она. Попова предупредила, что количество летальных исходов от COVID-19 может увеличиться, так как пик смертности наступает позже эпидемиологического.
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Руководитель Роспотребнадзора заметила, что в стране нет случаев смерти от коронавируса у пациентов, которые лечатся на дому.
Пандемия коронавируса затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, свыше 337 тысяч умерли.
В России выявили 344 481 случай COVID-19, скончался 3541 пациент, выздоровели — 113 299. За последние сутки в 84 российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти 44% бессимптомные.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗОбщество
Популярные комментарии
Все отделения в больницах перепрофилировали под ковид. Других болезней нет, кроме него. Весьма грамотно
24 мая, 19:20
АНАлексей Некрасов
38211010
Браво! разрушенному не дали разрушиться, чиновникам перегрузиться! теперь будем реанимировать умерший малый и средний бизнес ! и воскрешать экономику!!
24 мая, 19:16
iivanova.restec
28510017
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