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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T18:54
https://ria.ru/20200524/1571922829.html
Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 652
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569525573_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a86c07beac345e256897c4679908cdc8.jpg
РИА Новости

Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 652

18:54 24.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Еще 16 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 652, сообщил в воскресенье региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать четвертого мая в Самарской области вылечились 16 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 652 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, из больниц выписали 11 человек, также выздоровели пять человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтвержден 2021 случай заболевания коронавирусом, 16 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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