Число вылечившихся от коронавируса в Самарской области возросло до 652

САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Еще 16 жителей Самарской области вылечились от коронавируса, общее число выздоровевших выросло до 652, сообщил в воскресенье региональный штаб по борьбе с COVID-19.
"Двадцать четвертого мая в Самарской области вылечились 16 пациентов, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция. На сегодняшний день в регионе 652 человека выздоровели", - говорится в сообщении.
По данным оперштаба, из больниц выписали 11 человек, также выздоровели пять человек, которые лечились дома.
В Самарской области подтвержден 2021 случай заболевания коронавирусом, 16 человек скончались.
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