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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T19:02
https://ria.ru/20200524/1571922810.html
Коронавирус подтвердили еще у 98 жителей Ульяновской области
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

Коронавирус подтвердили еще у 98 жителей Ульяновской области

19:02 24.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
Перейти в фотобанк
САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев заболевания выросло до 1959, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 1861.
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"По оперативным данным, получено еще 98 положительных тестов. Общее число зараженных составляет 1959 человек", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
Из 1959 заразившихся 498 человек выздоровели, шестеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Морозов (политик)Ульяновская областьОбщество
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