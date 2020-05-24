Коронавирус подтвердили еще у 98 жителей Ульяновской области

САМАРА, 24 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 98 жителей Ульяновской области, общее число выявленных случаев заболевания выросло до 1959, сообщил губернатор региона Сергей Морозов.
Утром в воскресенье федеральный оперштаб сообщал, что число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Ульяновской области составляет 1861.
"По оперативным данным, получено еще 98 положительных тестов. Общее число зараженных составляет 1959 человек", - написал Морозов на своей странице в Instagram.
Из 1959 заразившихся 498 человек выздоровели, шестеро скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.