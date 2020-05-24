Генсек ЛАГ призвал немедленно прекратить кровопролитие в Ливии

ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал в воскресенье к немедленному прекращению огня в Ливии.
"Генеральный секретарь ЛАГ снова призвал в немедленному прекращению всех боевых действий в Ливии и прекращению кровопролития", - говорится в заявлении ЛАГ от имени Абуль Гейта.
Он отметил, что иностранное военное вмешательство в Ливии усилилось в последнее время, что можно расценить вне зависимости от его причин как "неприемлемое и осуждаемое согласно многочисленным решениям, которые ранее одобрил Совет ЛАГ в этой связи". Абуль Гейт подчеркнул, что "нет никакого военного решения для преодоления этого кризиса, и развитие событий показало неспособность какой-либо из сторон навязать свои условия, которые бы привели к установлению стабильности и безопасности на всей территории Ливии".
По его словам, ливийский народ страдает от кровопролития, разрушений и раскола, особенно в последние 14 месяцев с начала военной операции вокруг Триполи и западных районов страны.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. В конце апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.
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