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2020-05-24T18:50
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Генсек ЛАГ призвал немедленно прекратить кровопролитие в Ливии
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РИА Новости

Генсек ЛАГ призвал немедленно прекратить кровопролитие в Ливии

18:50 24.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и генерального секретаря ЛАГ А. Абуль-Гейта
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и генерального секретаря ЛАГ А. Абуль-Гейта
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОХА, 24 мая - РИА Новости. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абуль Гейт призвал в воскресенье к немедленному прекращению огня в Ливии.
"Генеральный секретарь ЛАГ снова призвал в немедленному прекращению всех боевых действий в Ливии и прекращению кровопролития", - говорится в заявлении ЛАГ от имени Абуль Гейта.
Он отметил, что иностранное военное вмешательство в Ливии усилилось в последнее время, что можно расценить вне зависимости от его причин как "неприемлемое и осуждаемое согласно многочисленным решениям, которые ранее одобрил Совет ЛАГ в этой связи". Абуль Гейт подчеркнул, что "нет никакого военного решения для преодоления этого кризиса, и развитие событий показало неспособность какой-либо из сторон навязать свои условия, которые бы привели к установлению стабильности и безопасности на всей территории Ливии".
По его словам, ливийский народ страдает от кровопролития, разрушений и раскола, особенно в последние 14 месяцев с начала военной операции вокруг Триполи и западных районов страны.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи. В конце апреля командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар объявил о выходе из политического соглашения по мирному урегулированию конфликта и по формированию ПНС, подписанного 17 декабря 2015 года в городе Схирате (Марокко). Также Хафтар заявил, что ЛНА берет в свои руки управление всеми подконтрольными ей территориями.
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
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Ахмед Абуль ГейтХалифа ХафтарЛига арабских государствЕвросоюзМуаммар КаддафиТриполиЛивияМароккоООНВ мире
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