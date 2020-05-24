Генсек ЛАГ призвал немедленно прекратить кровопролитие в Ливии

Он отметил, что иностранное военное вмешательство в Ливии усилилось в последнее время, что можно расценить вне зависимости от его причин как "неприемлемое и осуждаемое согласно многочисленным решениям, которые ранее одобрил Совет ЛАГ в этой связи". Абуль Гейт подчеркнул, что "нет никакого военного решения для преодоления этого кризиса, и развитие событий показало неспособность какой-либо из сторон навязать свои условия, которые бы привели к установлению стабильности и безопасности на всей территории Ливии".