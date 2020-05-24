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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T19:26
https://ria.ru/20200524/1571922587.html
Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске
https://cdn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:251:3077:1982_1036x0_80_0_0_9f48106cea547b675618f30038844462.jpg
РИА Новости

Полиция нашла организаторов массовой вечеринки в Новосибирске

18:50 24.05.2020 (обновлено: 19:26 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
НОВОСИБИРСК, 24 мая — РИА Новости. Полицейские привлекли к ответственности за нарушение тишины и режима самоизоляции организаторов и некоторых участников массовой вечеринки в центре Новосибирска, устроенной в условиях ограничительных мер по коронавирусу, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовой вечеринки в центре Новосибирска на площади Ленина. На опубликованных роликах видно, как несколько десятков молодых людей без масок пляшут под музыку. При этом в Новосибирской области действует режим повышенной готовности из-за коронавируса, режим самоизоляции и ношения масок в общественных местах. Власти региона и города обратились в полицию с просьбой провести проверку.
"Сотрудниками полиции установлены организаторы и участники мероприятия. Они привлечены к административной ответственности по статье 4.2 закона Новосибирской области об административных правонарушениях <…> ("Нарушение тишины и покоя граждан") и статье 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения")", — сказал собеседник агентства, уточнив, что наказания по статьям предусмотрены в виде штрафов. Протоколы рассмотрит суд.
В ГУ МВД затруднились назвать точное число привлеченных к ответственности организаторов и участников вечеринки.
Ранее в главке пояснили, что действительно в течение часа с 23:30 (19:30 мск) 23 мая на площади Ленина в Новосибирске находились около 50 молодых людей, которые шумно общались и включали музыку в автомобилях. Молодежь разошлась после беседы с полицейскими.
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
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При этом в полиции заявляли, что размещенная в интернете видеозапись произошедшего частично фейковая, так как часть видеоматериала была отснята в другое время и добавлена, "скорее всего, с целью искусственно увеличить количество людей, которые в указанное время находились на площади Ленина".
В Новосибирской области за последние сутки выявили 81 случай инфицирования коронавирусом, два человека скончались. Всего в регионе число выявленных заболевших выросло до 2124, в их числе 134 ребенка, 891 человек выздоровел, 29 — скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ГУМВДКоронавирусыНовосибирская областьПроисшествия
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