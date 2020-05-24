Храм Гроба Господня в Иерусалиме не открыли для посещений

ИЕРУСАЛИМ, 24 мая - РИА Новости. Вопреки сообщениям храм Воскресения (Гроба Господня) в Старом городе Иерусалима оказался закрыт в воскресенье для верующих, как смогла убедиться корреспондент РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости настоятель иерусалимского монастыря Святых Архангелов архимандрит армянской апостольской церкви Гевонд Вардапет, по решению глав трёх христианских церквей, представленных в Святом городе (Греческой Православной, Армянской Апостольской и Католической), служба в храме ведётся в данный момент священнослужителями в отсутствии верующих, окончательно ворота храма откроются в ближайшие два дня, сразу после окончания священного месяца мусульман Рамадан, когда для молящихся откроются и мечети Старого города, включая мечеть Аль-Акса. Пока священнослужители готовят церковь для приёма христиан, проводя в том числе работы по дезинфекции помещения.

Ранее Православный Греческий Патриархат Иерусалима сообщил, что Храм Воскресения вновь откроется для верующих в воскресенье, 24 мая, после двухмесячного карантина.

Первое время число посетителей Храма будет ограничено 50 по соображениям безопасности и во избежание новой вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, отмечено в заявлении. Вход в базилику будет доступен только здоровым людям с нормальной температурой тела, без симптомов заболевания, при обязательном наличии маски.

Также верующие будут обязаны соблюдать двухметровую дистанцию и воздерживаться от физического контакта и прикосновений к святыням (камням, иконам, облачению клириков), сообщается в заявлении патриархата.