В Греции за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

В отделениях интенсивной терапии интубированы 19 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 100 пациентов.

Хатзигеоргиу уточнил, что за последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 171 человек.