В Греции за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки никто не умер от коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2878 случаев инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 19 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 100 пациентов.
Хатзигеоргиу уточнил, что за последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 171 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
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