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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T18:25
https://ria.ru/20200524/1571922184.html
В Греции за сутки выявили два случая заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/155922/95/1559229551_0:186:3111:1936_1036x0_80_0_0_2edf528d53795868a3fe80db55dfc77a.jpg
РИА Новости

В Греции за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

18:25 24.05.2020
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
АФИНЫ, 24 мая - РИА Новости. В Греции за последние сутки никто не умер от коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксированы два новых случая заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2878 случаев инфицирования, сообщил на брифинге в воскресенье в министерстве здравоохранения эпидемиолог, представитель ВВС Димитрис Хатзигеоргиу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 19 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 100 пациентов.
Хатзигеоргиу уточнил, что за последние сутки нет умерших от коронавируса, всего от COVID-19 в Греции скончались 171 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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