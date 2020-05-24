США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

По его словам, в личной встрече вместо видеоконференции заинтересованы все лидеры G7.

"Мы убедимся, что все сдали тесты (на коронавирус. — Прим. ред.), убедимся, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда, в Вашингтон. <…> Мы рассматриваем конец июня из-за логистики мировых лидеров, деталей по обеспечению безопасности и планирования мероприятия", — добавил О'Брайен.