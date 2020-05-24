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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T19:30
https://ria.ru/20200524/1571921665.html
США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578313_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c0dce30fa3f737a35cc4959fbd08a65e.jpg
РИА Новости

США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

18:01 24.05.2020 (обновлено: 19:30 24.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США перенесут саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за коронавируса, сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику (заболеваемости коронавирусом. — Прим. ред.) — если уже не на нем — в Вашингтоне", — заявил О'Брайен в интервью телеканалу CBS, напомнив, что изначально саммит планировалось провести 10 июня.
По его словам, в личной встрече вместо видеоконференции заинтересованы все лидеры G7.
"Мы убедимся, что все сдали тесты (на коронавирус. — Прим. ред.), убедимся, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда, в Вашингтон. <…> Мы рассматриваем конец июня из-за логистики мировых лидеров, деталей по обеспечению безопасности и планирования мероприятия", — добавил О'Брайен.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность проведения саммита "Большой семерки" в резиденции Кэмп-Дэвид в окрестностях Вашингтона и видит это знаком "восстановления" от пандемии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19G7Вашингтон (город)СШАВ мире
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