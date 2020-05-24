США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. США перенесут саммит G7 в Вашингтоне с 10 июня на конец месяца из-за коронавируса, сообщил советник президента по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
"Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы близки к пику (заболеваемости коронавирусом. — Прим. ред.) — если уже не на нем — в Вашингтоне", — заявил О'Брайен в интервью телеканалу CBS, напомнив, что изначально саммит планировалось провести 10 июня.
По его словам, в личной встрече вместо видеоконференции заинтересованы все лидеры G7.
"Мы убедимся, что все сдали тесты (на коронавирус. — Прим. ред.), убедимся, что обстановка безопасна, чтобы лидеры могли приехать сюда, в Вашингтон. <…> Мы рассматриваем конец июня из-за логистики мировых лидеров, деталей по обеспечению безопасности и планирования мероприятия", — добавил О'Брайен.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность проведения саммита "Большой семерки" в резиденции Кэмп-Дэвид в окрестностях Вашингтона и видит это знаком "восстановления" от пандемии.
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