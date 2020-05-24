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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T22:10
https://ria.ru/20200524/1571921572.html
В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570061457_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2009b26603e800adcfad0591f4cea7d2.jpg
РИА Новости

В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений

17:58 24.05.2020 (обновлено: 22:10 24.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на набережную в Симеизе, Крым
Вид на набережную в Симеизе, Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Объемы тестирования на коронавирус в Крыму достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом на заседании оперштаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Она заявила, что сейчас за сутки в Крыму проводится 73 обследования на сто тысяч населения, тогда как нормативный показатель составляет 70 тестов.
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Пеньковская отметила, что среди зараженных около 40% людей трудоспособного возраста от 18 до 49 лет.
Она напомнила крымчанам о важности соблюдения карантинных мер, в частности масочного режима и социального дистанцирования.
"От того как будет развиваться эпидемическая ситуация, зависит очень многое", — цитирует ее РИА Новости Крым.
Пандемия коронавируса затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 337 тысяч умерли.
В России выявили 344 481 случай заражения, скончались 3,5 тысячи пациентов, выздоровели — 113 299. За последние сутки в российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти 44% — без симптомов.
В Крыму число пациентов с COVID-19 составляет 340 человек, вылечились 153.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
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1541027
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗРеспублика КрымСевастопольОбщество
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