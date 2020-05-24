В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Объемы тестирования на коронавирус в Крыму достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом на заседании оперштаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Она заявила, что сейчас за сутки в Крыму проводится 73 обследования на сто тысяч населения, тогда как нормативный показатель составляет 70 тестов.
Пеньковская отметила, что среди зараженных около 40% людей трудоспособного возраста от 18 до 49 лет.
Она напомнила крымчанам о важности соблюдения карантинных мер, в частности масочного режима и социального дистанцирования.
"От того как будет развиваться эпидемическая ситуация, зависит очень многое", — цитирует ее РИА Новости Крым.
Пандемия коронавируса затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 5,2 миллиона человек, более 337 тысяч умерли.
В России выявили 344 481 случай заражения, скончались 3,5 тысячи пациентов, выздоровели — 113 299. За последние сутки в российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти 44% — без симптомов.
В Крыму число пациентов с COVID-19 составляет 340 человек, вылечились 153.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.