В Крыму сообщили о готовности к первому этапу снятия ограничений

Вид на набережную в Симеизе, Крым

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Объемы тестирования на Объемы тестирования на коронавирус Крыму достигли показателей, которые позволяют региону приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. Об этом на заседании оперштаба сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская

Она заявила, что сейчас за сутки в Крыму проводится 73 обследования на сто тысяч населения, тогда как нормативный показатель составляет 70 тестов.

Пеньковская отметила, что среди зараженных около 40% людей трудоспособного возраста от 18 до 49 лет.

Она напомнила крымчанам о важности соблюдения карантинных мер, в частности масочного режима и социального дистанцирования.

"От того как будет развиваться эпидемическая ситуация, зависит очень многое", — цитирует ее РИА Новости Крым

Пандемия коронавируса затронула почти все страны мира. Согласно данным ВОЗ , заражены почти 5,2 миллиона человек, более 337 тысяч умерли.

В России выявили 344 481 случай заражения, скончались 3,5 тысячи пациентов, выздоровели — 113 299. За последние сутки в российских регионах зафиксировано 8599 новых случаев, из них почти 44% — без симптомов.