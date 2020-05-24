Трамп заявил о попытках фальсификации выборов в США на фоне пандемии

"США не могут полностью перейти на голосование по почте. Это будут самые фальсифицированные выборы в истории. Люди забирают их (бюллетени) из почтовых ящиков, печатают тысячи подделок и "заставляют" людей подписывать. Кроме того, подделывают имена. Некоторые (избиратели) отсутствуют, но это о'кей, когда надо. Пытаются использовать (пандемию) COVID для этой аферы!" - написал Трамп в Twitter.

Процедура голосования утверждается властями каждого штата в отдельности, в нескольких штатах оно уже проводится только по почте, в нескольких только лично, а в большинстве разрешены оба способа. За расширение голосования по почте уже выступили в некоторых штатах, указывая в том числе на то, что так будет лучше с точки зрения защиты от распространения коронавируса.