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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
2020-05-24T17:58
https://ria.ru/20200524/1571921539.html
Трамп заявил о попытках фальсификации выборов в США на фоне пандемии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571826676_0:222:3247:2048_1036x0_80_0_0_460735d78574e55bb9e4d3ab1432b9cc.jpg
РИА Новости

Трамп заявил о попытках фальсификации выборов в США на фоне пандемии

17:58 24.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонники голосования по почте пытаются фальсифицировать выборы под прикрытием защиты от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"США не могут полностью перейти на голосование по почте. Это будут самые фальсифицированные выборы в истории. Люди забирают их (бюллетени) из почтовых ящиков, печатают тысячи подделок и "заставляют" людей подписывать. Кроме того, подделывают имена. Некоторые (избиратели) отсутствуют, но это о'кей, когда надо. Пытаются использовать (пандемию) COVID для этой аферы!" - написал Трамп в Twitter.
Процедура голосования утверждается властями каждого штата в отдельности, в нескольких штатах оно уже проводится только по почте, в нескольких только лично, а в большинстве разрешены оба способа. За расширение голосования по почте уже выступили в некоторых штатах, указывая в том числе на то, что так будет лучше с точки зрения защиты от распространения коронавируса.
Голосование по почте теоретически может повысить число избирателей, принявших участие в выборах, что не выгодно республиканцам и Трампу, так как, по общей оценке, избирателей-демократов в стране больше. В частности, в 2016 году Трамп победил на выборах благодаря действующей в США системе выборщиков, хотя по общему числу избирателей, отдавших за него голоса, он проиграл. Набрать больше голосов выборщиков ему удалось благодаря победе в отдельных штатах, где его перевес над соперницей Хиллари Клинтон был совсем незначительный. При голосовании по почте такого перевеса у Трампа может и не быть.
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Президентские выборы в США - 2020Коронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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