Трамп заявил о попытках фальсификации выборов в США на фоне пандемии

ВАШИНГТОН, 24 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что сторонники голосования по почте пытаются фальсифицировать выборы под прикрытием защиты от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
"США не могут полностью перейти на голосование по почте. Это будут самые фальсифицированные выборы в истории. Люди забирают их (бюллетени) из почтовых ящиков, печатают тысячи подделок и "заставляют" людей подписывать. Кроме того, подделывают имена. Некоторые (избиратели) отсутствуют, но это о'кей, когда надо. Пытаются использовать (пандемию) COVID для этой аферы!" - написал Трамп в Twitter.
The United States cannot have all Mail In Ballots. It will be the greatest Rigged Election in history. People grab them from mailboxes, print thousands of forgeries and “force” people to sign. Also, forge names. Some absentee OK, when necessary. Trying to use Covid for this Scam!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 24, 2020
Процедура голосования утверждается властями каждого штата в отдельности, в нескольких штатах оно уже проводится только по почте, в нескольких только лично, а в большинстве разрешены оба способа. За расширение голосования по почте уже выступили в некоторых штатах, указывая в том числе на то, что так будет лучше с точки зрения защиты от распространения коронавируса.
Голосование по почте теоретически может повысить число избирателей, принявших участие в выборах, что не выгодно республиканцам и Трампу, так как, по общей оценке, избирателей-демократов в стране больше. В частности, в 2016 году Трамп победил на выборах благодаря действующей в США системе выборщиков, хотя по общему числу избирателей, отдавших за него голоса, он проиграл. Набрать больше голосов выборщиков ему удалось благодаря победе в отдельных штатах, где его перевес над соперницей Хиллари Клинтон был совсем незначительный. При голосовании по почте такого перевеса у Трампа может и не быть.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.