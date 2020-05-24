Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-24T17:46
https://ria.ru/20200524/1571921316.html
Нарушений на акции против политики Зеленского в Киеве не зафиксировали
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0f/1568629006_0:370:2982:2047_1036x0_80_0_0_c883889ff18b6ad818a5189df46680a2.jpg
РИА Новости

Нарушений на акции против политики Зеленского в Киеве не зафиксировали

17:46 24.05.2020
2211
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники украинской полиции во время марша националистов в День добровольца в Киеве
Сотрудники украинской полиции во время марша националистов в День добровольца в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 24 мая - РИА Новости. Правоохранители не зафиксировали нарушений на акции против политики президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, сообщается на сайте Нацполиции Украины.
Митинг против политики Зеленского начался в воскресенье на Майдане Незалежности (площади Независимости). Полиция усилила меры безопасности в центре города. Позднее участники акции пришли к дому президента в центре Киева. Люди спели гимн Украины и повесили на заборе плакат.
"Запланированные на сегодня мероприятия в центре столицы завершились. Нарушений общественного порядка не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года. На итоговой годовой пресс-конференции в минувшую среду глава государства заявил, что за один президентский срок не успеет выполнить все свои обещания. Он добавил, что подумает о втором сроке. Хотя в ходе своей избирательной кампании Зеленский говорил, что идет лишь на один президентский срок. При этом президент отметил, что доволен не всем, что сделал за год работы на посту президента.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
22 мая, 09:41
"Ввести налоги на все". В Раде раскритиковали позицию Зеленского
0321000
Обсудить 0
Владимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Надежда Савченко
Савченко готова свидетельствовать о том, что происходило на Украине
Рыбная деревня в Калининграде
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Надежда Савченко
Савченко напомнила о хищениях в "оборонке" Украины
Появилось видео со стрельбой на юге Москвы
Перестрелка в Москве попала на видео
Военнослужащий Народной милиции ДНР на линии разграничения между ДНР и Украиной
В ДНР рассказали об ответном ударе по позициям ВСУ после обстрела Донецка
Певец Григорий Лепс
Лепс ответил на слова Пригожина о "чудовищном положении" артистов
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перед началом встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о Калининграде
Монумент Независимости Украины в Киеве
Россия непобедима, когда с ней Украина, заявила экс-депутат Рады
Кадр из видео группы Bad Balance Питер - Я твой!
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
Сотрудник полиции
Во дворе жилого дома в Москве произошла перестрелка
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Виды Гонконга
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния