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Распространение нового коронавируса
2020-05-24T18:02
https://ria.ru/20200524/1571921227.html
В Сербии второй раз за месяц не зафиксировали умерших от COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0c/1569933728_0:157:3083:1891_1036x0_80_0_0_b68bc47ac2752cb739ff32e591f09e60.jpg
РИА Новости

В Сербии второй раз за месяц не зафиксировали умерших от COVID-19

18:02 24.05.2020
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© РИА Новости / Олег Иванов Улицы Белграда во время комендантского часа
 Улицы Белграда во время комендантского часа
© РИА Новости / Олег Иванов
БЕЛГРАД, 24 мая - РИА Новости. В Сербии второй раз за два месяца не зафиксировано за сутки умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны.
С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. В минувшую пятницу впервые сутки прошли без жертв COVID-19, в субботу скончался один человек.
"В последние 24 часа не было умерших от COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 238 человек. Выявлено 67 новых больных коронавирусом, всего 11 159 зараженных", - заявил минздрав в воскресенье. Ведомство проводит подсчеты за сутки с 15.00 (16.00 мск) прошлого дня до 15.00 нынешнего дня.
Отмечается, что всего выздоровели 5 857 человек.
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Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.
В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.
Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил в минувший вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории, Северной Македонии и Албании.
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