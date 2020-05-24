В Сербии второй раз за месяц не зафиксировали умерших от COVID-19

БЕЛГРАД, 24 мая - РИА Новости. В Сербии второй раз за два месяца не зафиксировано за сутки умерших от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщило министерство здравоохранения страны.

С 23 марта в Сербии ежедневно один или несколько человек умирали от коронавируса. В минувшую пятницу впервые сутки прошли без жертв COVID-19, в субботу скончался один человек.

"В последние 24 часа не было умерших от COVID-19. Общее число скончавшихся с начала пандемии - 238 человек. Выявлено 67 новых больных коронавирусом, всего 11 159 зараженных", - заявил минздрав в воскресенье. Ведомство проводит подсчеты за сутки с 15.00 (16.00 мск) прошлого дня до 15.00 нынешнего дня.

Отмечается, что всего выздоровели 5 857 человек.

Сербия постепенно смягчает меры после отмены 6 мая режима ЧП и комендантского часа, введенных в середине марта. Работают кафе и рестораны, большинство государственных и коммерческих предприятий. Сохраняются меры социальной дистанции в общественных местах и транспорте, необходимость носить маски в государственных и коммерческих объектах, запрет на массовые собрания.

В Сербии 4 мая были смягчены ограничения в связи с пандемией коронавируса, заработал общественный автобусный и железнодорожный транспорт, открылись кафе и рестораны. С 8 мая постепенно открываются торговые центры при ограничении числа посетителей. Сербия 18 мая открыла авиасообщение, национальный авиаперевозчик запустил регулярные рейсы 21 мая.

Северной Македонии и Албании. Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил в минувший вторник, что правительство поступило в соответствии с рекомендациями национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19. Власти Сербии с 1 июня откроют границы для граждан соседних Боснии и Герцеговины, Черногории