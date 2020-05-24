В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга

"Теперь за 27 лет до истечения этого срока, похоже, с этим законопроектом о национальной безопасности (Гонконга. — Прим. ред.) они фактически захватят Гонконг, и если они это сделают, госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить в соответствии с законом 1992 года <...> и законом 2019 года о правах человека и демократии в Гонконге, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии", — сказал он.