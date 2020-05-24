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2020-05-24T18:07
https://ria.ru/20200524/1571921093.html
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
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РИА Новости

В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга

17:38 24.05.2020 (обновлено: 18:07 24.05.2020)
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© Alex Ogle / AFPВиды Гонконга
Виды Гонконга
© Alex Ogle / AFP
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Советник президента США Роберт О'Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.
Он напомнил, что Коммунистическая партия КНР пообещала Великобритании в 1984 году при подписании совместной декларации, что Гонконг сохранит автономию и свой стиль жизни до 2047 года.
Вид с набережной на Гонконг
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Британия призвала Китай сохранить автономию Гонконга
"Теперь за 27 лет до истечения этого срока, похоже, с этим законопроектом о национальной безопасности (Гонконга. — Прим. ред.) они фактически захватят Гонконг, и если они это сделают, госсекретарь Помпео, скорее всего, не сможет подтвердить в соответствии с законом 1992 года <...> и законом 2019 года о правах человека и демократии в Гонконге, что Гонконг сохраняет высокую степень автономии", — сказал он.
По мнению О'Брайена, вряд ли "Гонконгу удастся остаться финансовым центром Азии, если Китай захватит его".
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
21 мая, 08:36
В МИД Китая осудили заявления Помпео о степени автономии Гонконга
Законопроект о национальной безопасности Гонконга вышел на повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм поддержала рассмотрение проекта закона, заявив, что его принятие никак не отразится на правах и свободах жителей района.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что любое решение КНР, которое затронет автономию и свободы Гонконга, приведет к пересмотру Вашингтоном подхода к принципу "одна страна, две системы". Он добавил, что Штаты осуждают внесение в повестку ВСНП проекта о нацбезопасности Гонконга. Это идет в обход его законодательных процедур и игнорирует волю народа, добавил Помпео.
Как ранее сообщала South China Morning Post, законопроект о нацбезопасности, разработанный специально для Гонконга, будет предусматривать запрет на подрывную и сепаратистскую деятельность, на любые виды подстрекательства, направленные на свержение центрального правительства, а также терроризм и вмешательство извне. По информации источника издания, Пекин пришел к выводу, что законодательное собрание Гонконга не в состоянии принять документ о национальной безопасности с учетом политического климата в районе, поэтому инициативу вынесли на рассмотрение ВСНП.
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
21 мая, 23:46
СМИ сообщили о планах США ввести санкции против Китая из-за Гонконга
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Кэрри ЛэмМайк ПомпеоВсекитайское собрание народных представителейКитайАзияСШАВ мире
Популярные комментарии
Страшные американские пацаны... Никто их уже не боится... в песочнице только они остались...
24 мая, 17:45
Максим Буланов
107701010
Он напомнил, что Коммунистическая партия КНР пообещала Великобритании в 1984 году при подписании совместной декларации,😁😄 США тоже обещали о не расширение НАТО и что ?? Так что Китай в праве делать что хочет.
24 мая, 19:19
Andrej Kozakov
11410006
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