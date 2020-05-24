Советник Трампа считает, что США первыми разработают вакцину от COVID-19

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что США станут первой страной, где разработают вакцину от COVID-19.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 361 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.