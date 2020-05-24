Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-24T17:22
https://ria.ru/20200524/1571920381.html
Советник Трампа считает, что США первыми разработают вакцину от COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0c/1564578313_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_c0dce30fa3f737a35cc4959fbd08a65e.jpg
РИА Новости

Советник Трампа считает, что США первыми разработают вакцину от COVID-19

17:22 24.05.2020
2598
© РИА Новости / Михаил ТургиевСоветник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен. Архивное фото
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен считает, что США станут первой страной, где разработают вакцину от COVID-19.
Советнику был задан вопрос в эфире программы Meet the Press о возможности Китая стать первой страной, разработавшей вакцину. "Я думаю, что в этом Америка станет лидером", - ответил советник Трампа, слова которого приводятся в официальном Twitter программы.
По последним данным университета Джонса Хопкинса, всего в США зарегистрировали свыше 1,6 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 97 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 361 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,1 миллиона случаев заболевания, умерли более 333 тысяч человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
43511010
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампВОЗСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Виды Гонконга
В США заявили, что могут ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил о попытках фальсификации выборов в США на фоне пандемии
Президент США Дональд Трамп на южной лужайке Белого дома в Вашингтоне
Трамп рассказал, когда пишет в Twitter сам, а когда – через помощника
Лаборатория
В GAVI рассказали, когда ждать первые данные по вакцине от COVID-19
Омар аль-Башир
У экс-президента Судана конфисковали около четырех миллиардов долларов
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен
США перенесли саммит G7 на конец июня из-за коронавируса
Рыбная деревня в Калининграде
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова объяснила проблему Договора об открытом небе для США
Главв Роспотребнадзора Анна Попова
Попова сравнила смертность в России с аналогичным периодом прошлого года
Федеральный президент Австрийской Республики Александр Ван дер Беллен
Полиция застала президента Австрии в закрытом кафе
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Очевидцы раскрыли подробности перестрелки на юге Москвы
Тестирование россиян на наличие антител к COVID-19
Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19
Похороны умерших от коронавируса в США
Число жертв коронавируса в штате Нью-Йорк увеличилось за сутки на 109
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
В Испании еще 70 человек заразились коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:40"Его неправильно поняли": Запашный вступился за Пригожина
02:26Захарова рассказала о перипетиях возвращения застрявших на Фиджи россиян
02:15В Иркутской области локализовали пожар
01:58Число выявленных случаев COVID-19 в Бразилии превысило 360 тысяч
01:55Пострадавших при пожаре в больнице в Партизанске нет
01:42СМИ сообщили о задержании бойца ММА после перестрелки на юге Москвы
01:40Эвакуированных из горящей в Приморье больницы перевели в отдельное здание
01:34Тарзан ответил на критику после сравнения жизни пенсионеров и артистов
01:04В Приморье загорелась кровля больницы
00:52В Иркутской области загорелись отходы лесопиления
00:49Сундук Марии Антуанетты продали на аукционе
00:42Эксперты рассказали, как подготовиться к рабочим дням после самоизоляции
00:34Вильфанд рассказал, когда в Россию вернется майская погода
00:33Названы регионы-лидеры по социальной ориентированности бюджетов
00:29В Испании могут ограничить время пребывания на пляже с помощью датчиков
00:24В Госдуме предложили изменить возраст начисления надбавки к пенсии
00:15США закрыли въезд для иностранцев, недавно посещавших Бразилию
00:10В Москве возобновится работа МФЦ и каршеринга
00:06Почти всех пропавших в январе-марте в России детей нашли
23:53В Пакистане за сутки более двух тысяч человек заразились коронавирусом
Лента новостейМолния