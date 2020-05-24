В Гидрометцентре сообщили о погодных аномалиях в России

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. В некоторых российских регионах уже наступила аномальная жара, сообщил "МК" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, такая погода несколько дней назад пришла за Урал.
"Температура на юге Западной Сибири и Красноярского края там превышала 30 градусов, что соответствует верхним значениям летних месяцев, а майскую норму превышает на 15 градусов", — отметил он.
Вильфанд рассказал, что подобные показатели наблюдались и в более северных регионах, вплоть до Салехарда.
Он добавил, что на последней неделе мая эти аномалии будут выравниваться.
Ранее во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций сообщили, что первые два летних месяца в Москве станут чрезвычайно жаркими. Экстремально высокая температура будет наблюдаться и в других регионах, считают специалисты. В Гидрометцентре заявляли, что грядущим летом ожидаются частые волны тепла, но погода будет изменчивой.
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