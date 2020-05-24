Боевики похитили более 30 человек на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Боевики похитили более 30 человек в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Турецкие оккупационные силы и их наемники похитили более 30 мирных жителей в деревне Телль-Халаф в районе Рас эль-Айн на северо-западе (провинции – ред.) Хасеке", - говорится в сообщении телеканала.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.