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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-05-24T17:18
https://ria.ru/20200524/1571920271.html
Боевики похитили более 30 человек на северо-востоке Сирии
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803924_0:205:3276:2048_1036x0_80_0_0_4725f7fa16b6f713444e88cb6a929e9c.jpg
РИА Новости

Боевики похитили более 30 человек на северо-востоке Сирии

17:18 24.05.2020
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© AP Photo / Aamaq News AgencyБойцы "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
Бойцы Исламского государства (террористическая организация, запрещена на территории РФ)
© AP Photo / Aamaq News Agency
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Боевики похитили более 30 человек в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Ikhbariya.
"Турецкие оккупационные силы и их наемники похитили более 30 мирных жителей в деревне Телль-Халаф в районе Рас эль-Айн на северо-западе (провинции – ред.) Хасеке", - говорится в сообщении телеканала.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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