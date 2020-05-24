СК возбудил уголовное дело после пропажи девочки в Мурманской области

МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после бесследного исчезновения девочки 2015 года рождения в поселке Алакуртти на юге Мурманской области, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области по факту безвестного исчезновения 4-летней девочки с целью установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.
Как установили следователи, в субботу вечером 4-летняя девочка, проживающая в селе Алакуртти Кандалакшского района, ушла гулять в сторону реки Тунтсайоки с детьми старшего возраста. Последний раз ее видели играющей на берегу около воды.
О пропаже ребенка в правоохранительные органы сообщили родители. Поиски девочки, к которым подключились сотрудники следственного управления, в том числе следователи-криминалисты, продолжаются. Как ранее сообщили в МЧС, к поискам привлечено 440 человек и 12 единиц техники.