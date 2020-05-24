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На Урале завели административные дела за акцию "похорон" бизнеса
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РИА Новости

На Урале завели административные дела за акцию "похорон" бизнеса

17:13 24.05.2020 (обновлено: 22:21 24.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сотрудники свердловской полиции завели административные дела на предпринимателей, которые устроили "похороны" собственного бизнеса у торгового центра в городе Заречный, сообщил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Акцию "похорон" бизнеса, пострадавшего из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, предприниматели устроили 20 мая. Владельцы магазинов выставили перед ТЦ, в котором располагаются их торговые точки, гроб и сложили в него цветы и венки.
"Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции", — сказал Горелых.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Полицейский
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Валерий ГорелыхСвердловская областьПроисшествия
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