На Урале завели административные дела за акцию "похорон" бизнеса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Сотрудники свердловской полиции завели административные дела на предпринимателей, которые устроили "похороны" собственного бизнеса у торгового центра в городе Заречный, сообщил РИА Новости глава пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых.
Акцию "похорон" бизнеса, пострадавшего из-за ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса, предприниматели устроили 20 мая. Владельцы магазинов выставили перед ТЦ, в котором располагаются их торговые точки, гроб и сложили в него цветы и венки.
"Один организатор и пять участников несанкционированного мероприятия будут привлечены к предусмотренной ответственности сразу по двум статьям: за нарушение порядка проведения общественных мероприятий и за нарушение режима самоизоляции", — сказал Горелых.
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