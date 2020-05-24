Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда

"Предположу, что мистер О'Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости. А что касается "закрытой военной базы", то ничего, кроме недоумения, такие высказывания не вызывают", — сказал он.