Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда

"Предположу, что мистер О'Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости. А что касается "закрытой военной базы", то ничего, кроме недоумения, такие высказывания не вызывают", — сказал он.
"Не американцам, направляющим военные корабли то в Черное, то в Балтийское, то в Баренцево моря, находящиеся в тысячах миль от США, имеющих 150 ядерных бомб и 60 тысяч военных на базах в Европе, что-то там вообще говорить о Калининграде", — написал он в твиттере.
"Никакого кинжала в сердце у Европы нет. Понятно, что сердце и мозг Европы — в США. И с этой точки зрения, сердце Европы может быть в полной безопасности", — сказал он в эфире радиостанции "НСН".
"Если бы Россия размещала свои вооружения на территории других государств, я бы понял озабоченность США, но мы это делаем на своей территории. И упреки могут звучать только в адрес США, но никак не России", — добавил депутат.