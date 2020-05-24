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2020-05-25T02:10
https://ria.ru/20200524/1571920013.html
Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда
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РИА Новости

Алиханов прокомментировал слова советника Трампа о роли Калининграда

17:13 24.05.2020 (обновлено: 02:10 25.05.2020)
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CC0 / Pixabay/ zoosnow / Рыбная деревня в Калининграде
Рыбная деревня в Калининграде
CC0 / Pixabay/ zoosnow /
МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Российские политики и эксперты прокомментировали высказывание советника президента США Роберта О’Брайена о том, что Калининград — это "кинжал в сердце Европы".
Ранее О'Брайен обвинил Россию в том, что она размещает в Калининградской области оружие вместо того, чтобы развивать туризм и налаживать контакты с Европой.
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал позицию О’Брайена поверхностной.

"Предположу, что мистер О'Брайен обиделся, что мы ввели электронные визы, после чего у нас был большой наплыв поляков и немцев, но не было американцев. Может быть, он так пытается заявить желание американских граждан приехать к нам в гости. А что касается "закрытой военной базы", то ничего, кроме недоумения, такие высказывания не вызывают", — сказал он.

Алиханов также обратил внимание на неосведомленность американского советника относительно развития туризма в регионе. Губернатор подчеркнул, что ежегодно рост турпотока в Калининградскую область составляет 17-20%.
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Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, призвал американских политиков помолчать. Парламентарий напомнил о военной активности США в Европе и Северной Атлантике.

"Не американцам, направляющим военные корабли то в Черное, то в Балтийское, то в Баренцево моря, находящиеся в тысячах миль от США, имеющих 150 ядерных бомб и 60 тысяч военных на базах в Европе, что-то там вообще говорить о Калининграде", — написал он в твиттере.

По мнению Пушкова, Москва защищает свои территории.
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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин также отметил необоснованность беспокойства американского советника из-за российского "кинжала".

"Никакого кинжала в сердце у Европы нет. Понятно, что сердце и мозг Европы — в США. И с этой точки зрения, сердце Европы может быть в полной безопасности", — сказал он в эфире радиостанции "НСН".

Он возмутился интересом и беспокойством Вашингтона по поводу положения российского региона, так как Калининградская область — не приграничная территория для США. По его словам, Штаты подобными заявлениями навязывают свою волю Европе и пытаются обосновать присутствие своих баз на континенте, за которые платят страны Старого Света.

"Если бы Россия размещала свои вооружения на территории других государств, я бы понял озабоченность США, но мы это делаем на своей территории. И упреки могут звучать только в адрес США, но никак не России", — добавил депутат.

Шерин напомнил, что на любой территории, граничащей с наиболее опасным соседом, государство всегда размещает новейшие вооружения.
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Дипломат, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе в беседе с РИА Новости напомнил, что Калининградская область — российский регион.
"Мы что хотим, то и ставим. Но ставим-то мы только потому, что они продвинулись к нашим границам", — пояснил он.
Он подчеркнул, что Россия принимает сдерживающие меры из-за активности США и НАТО в Европе.
"Им понравилось бы наше присутствие в Мексике или Канаде? И мы бы там проводили военные маневры? Конечно бы не понравилось", — сказал Орджоникидзе.
По словам собеседника агентства, Москва бы "не волновалась", если бы не испытывала давления со стороны Запада.
"Мы не можем создавать ситуацию, когда натовские — американские прежде всего — ракеты доставали столицу и европейскую часть нашей страны", — подытожил он.
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РоссияАнтон АлихановАлександр ШеринГосдума РФНАТОАлексей ПушковЕвропаООНСШАКалининградБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Ничего нового этот Роберт не сказал. И так известно, что политика англосаксов - это сплошная ложь и вероломство.
24 мая, 17:32
serg1234serg
13921103
Трамп наш!!!
24 мая, 17:29
АНАлексей Некрасов
253410215
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