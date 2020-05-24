ФМБА опровергло сообщения о 29 заболевших COVID-19 в ЦПК

"В ФМБА России ранее была предоставлена некорректная информация. Для устранения расхождения данных с Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК имени Ю.А. Гагарина) ФМБА России официально опровергает информацию о наличии 29 заболевших в ЦПК имени Ю.А. Гагарина", - говорится в сообщении.