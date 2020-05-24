ФМБА опровергло сообщения о 29 заболевших COVID-19 в ЦПК

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство официально опровергает информацию о 29 заболевших коронавирусной инфекцией в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФМБА.
Ранее в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства РИА Новости рассказали, что в ЦПК заразились коронавирусом 29 человек. Позднее в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) опровергли информацию о массовом заражении сотрудников новой коронавирусной инфекцией, пояснив, что такие случаи единичны и завезены из Москвы: всего выявлено 19 случаев, 13 человек уже выздоровели.
"В ФМБА России ранее была предоставлена некорректная информация. Для устранения расхождения данных с Научно-исследовательским испытательным центром подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина (ЦПК имени Ю.А. Гагарина) ФМБА России официально опровергает информацию о наличии 29 заболевших в ЦПК имени Ю.А. Гагарина", - говорится в сообщении.
На территории Звездного городка в период с 14 апреля по 21 мая зарегистрировано 89 заболевших COVID-19, 18 из них сотрудники центра подготовки космонавтов, 19 - сотрудники медико-санитарной части №2, 52 - жители Звездного городка, уточнили в пресс-службе.
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